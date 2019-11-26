Адыгейский сыр покидает сети

Борьба производителей адыгейского сыра из Адыгеи за исключительные права на этот продукт набирает обороты. Теперь компании требуют компенсаций не только от производителей из других регионов, но и от розницы. Первый такой иск подан к сети супермаркетов «Мираторг». Юристы не исключают, что другие продавцы начнут отказываться от спорного продукта, что грозит нехваткой таких сыров.



Адыгейское ООО «Кошехабльский сыр завод» в ноябре обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить продажу продукта лицам, которым не принадлежат права на наименование места происхождения товара (НМПТ). Ответчиками выступают ООО «Продмир» — операционная компания сети супермаркетов «Мираторг» (входит в одноименный агрохолдинг Виктора и Александра Линников) — и крупный производитель сыров «Умалат». «Кошехабльский сыр завод» также требует взыскать с ответчиков за незаконное использование НМПТ 2 млн руб. и 20 млн руб. соответственно. Предварительное заседание по делу назначено на 5 декабря.

Речь идет об НМПТ «Сыр адыгейский», правом на которое владеет «Кошехабльский сыр завод». «Умалат» и другие производители сыров ранее пытались оспорить свидетельства об исключительном праве на это НМПТ, выданное компаниям из Адыгеи. Но в сентябре Палата по патентным спорам заявителям отказала. Основатель и гендиректор «Умалата» Алексей Мартыненко утверждает, что «Кошехабльский сыр завод» до сегодняшнего дня не производил адыгейский сыр, а иск называет «злоупотреблением правом и искусственным ограничением конкуренции». В «Мираторге» отказались от комментариев, связаться с представителем адыгейского завода не удалось.

Это может быть первый спор вокруг адыгейского сыра, в котором в качестве ответчика привлекается розничная сеть. В октябре 2018 года производители из Адыгеи выиграли аналогичный спор у предпринимателя Вадима Агамиряна. Арбитражный суд Москвы постановил изъять и уничтожить выпущенный им адыгейский сыр, который продавался в одном из магазинов сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). Но претензий к X5 тогда у адыгейских компаний не было. В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

Заместитель заведующего кафедрой административного и финансового права МГИМО МИД России Ольга Кривельская не исключает, что после иска «Кошехабльского сыр завода» к «Мираторгу» другие сети могут стать ответчиками по аналогичным делам. Если же суд поддержит в споре адыгейскую компанию, розница может начать отказываться от адыгейского сыра «Умалата», добавляет она. По данным “Ъ”, продукт сегодня доступен в магазинах сетей Auchan, «Азбука вкуса» и в интернет-гипермаркете «Утконос». В «Утконосе» отказались от комментариев, в Auchan и «Азбуке вкуса» не ответили на вопросы “Ъ”. В «Умалате» подтверждают, что некоторые сети уже отказывались от закупок адыгейского сыра из-за споров вокруг НМПТ.

Как сказано в презентации «Умалата», в 2018 году в России было продано 108 тыс. т мягких сыров, из которых 6,8 тыс. т приходилось на адыгейский сыр. «Умалат» занимал 10% этого рынка, крупнейшим игроком был молочный завод «Гиагинский» с долей 31% в натуральном выражении. При этом на фоне споров вокруг НМПТ за последние два года рынок адыгейского сыра упал на 44%, приводит Алексей Мартыненко данные Nielsen. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») говорят, что большинство заводов, производящих спорный сыр, находится не на территории Адыгеи. При полном запрете производства предприятиями вне этого региона там не исключают нехватки продукта из-за ограниченности сырьевой базы и мощностей адыгейских заводов. Господин Мартыненко говорит, что «Умалат» пока не отказывается от производства спорного товара.

Алексей Полухин