Водительские экзамены объединяются

В России стартует масштабная реформа образования водителей и допуска граждан за руль транспортных средств. В ближайшее время будут внесены изменения в ПДД: в частности, будет уточнен возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде, будет снят запрет на обучение на автомагистралях. Центральное новшество реформы — объединение экзаменов в городе и на площадке в единое непрерывное тестирование – вступит в силу в октябре 2020 года.

Комплексный подход

Реформа образования водителей началась еще в 2013 году и не прекращалась последние шесть лет. Была отменена самоподготовка (экстерн), введены новые категории водительских прав (включая М, А1 и т. д.), ужесточены требования к автошколам и правила сдачи экзаменов, введены регулярные проверки образовательных организаций Госавтоинспекцией. Все это привело к 15%-му сокращению числа ДТП с начинающими водителями.

Еще в 2017–2018 гг. в Госавтоинспекции начали обсуждать дальнейший вектор развития экзаменов: эксперты пришли к выводу, что проверять навыки водителей лучше в комплексном тестировании. «Перед нами стоит задача — выпустить кандидатов в водители уже полностью подготовленными и интегрированными в поток движения, — рассказывал начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант Михаил Черников. — Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке». Упражнения на площадке лишь имитируют ощущение управления автомобилем в условиях движения, поясняли в Госавтоинспекции. Гораздо важнее уметь проезжать перекрестки, выбирать дистанцию, совершать безопасные обгоны – отсутствие этих навыков (а не первоначальных навыков вождения, прививаемых на площадке) провоцирует основную долю ДТП по вине начинающих водителей.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД России: «Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной: каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много».

Летом 2018 года Госавтоинспекция подготовила проект изменения в постановление правительства № 1097 и ряд других нормативных актов. Документ вызвал споры и жаркие дискуссии экспертов и правозащитников. Проект критиковали ряд федеральных ведомств, включая Минэкономики и Минтранс. Но в результате многочисленных совещаний, круглых столов и пресс-конференций руководству российской Госавтоинспекции удалось убедить общественность и чиновников в необходимости проведения масштабной реформы и правильности выбранного вектора. Все межведомственные споры были устранены. Замечания и просьбы многих образовательных организаций и экспертов обучения водителей были учтены в проекте. Осенью 2019 года документ был направлен в правительство на финальную доработку: до конца года документ будет представлен на подписание главе правительства России.

Готовь экзамен летом

Планируемая реформа начнет действовать поэтапно. Изменения можно поделить на несколько частей. Первый блок — это изменения, которые начнут действовать уже до конца 2019 года. Уточняются основания для отказа в приеме экзаменов и выдаче водительского удостоверения, среди которых — невыполнение условий для возврата водительских прав после лишения (КоАП требует закрыть все задолженности по штрафам и пройти медицинское освидетельствование) и отсутствие лицензии у автошколы во время обучения. Последний пункт должен заставить граждан внимательнее относиться к выбору образовательной организации и проверять все документы перед заключением договора.

Вносятся важные изменения в ПДД. Впервые вводятся термины «обучаемый вождению» (лицо, проходящее профессиональное обучение в автошколе, имеющее первоначальные навыки управления ТС и освоившее ПДД) и «обучающий вождению» (педагог, соответствующий стандартам и квалификационным требованиям, имеющий право управления той категории, по которой он обучает). Уточняется минимальный возраст обучения вождению: для автобуса, троллейбуса или трамвая (D, Tb, Tm) — с 20 лет. Впервые снимается запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Об этом пункте давно просили автошколы: умение двигаться по оживленным трассам — важный навык, без которого будущему водителю будет сложно за рулем.

Вносится также ряд технических, но важных уточнений. К примеру, лица, временно проживающие либо временно пребывающие на территории РФ, смогут обратиться по вопросам проведения экзаменов, обмена иностранных водительских прав и получения российских удостоверений в любое экзаменационное подразделение независимо от региона.

Второй блок изменений вступает в силу с 1 октября 2020 года. Отложенный срок вступления документа нужен для подготовки экзаменационных подразделений и автошкол к изменениям порядка проведения экзаменов и учебной езды, а также для разработки нового административного регламента (в нем будут описаны детали экзаменации): его утвердят приказом МВД.

Основное новшество — это объединенное тестирование для проверки навыков вождения будущего водителя. Непрерывный получасовой экзамен будет состоять из элементов площадки (заезд в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, остановка и начало движения на подъеме и спуске) и города (проезды перекрестков, левые и правые повороты, развороты, проезд железнодорожного переезда, перестроение, обгон или опережение, движение с максимальной скоростью, проезд пешеходных переходов и автобусных остановок). Для первой части экзамена должны использоваться закрытые площадки и автодромы, а также территории с малоинтенсивным движением транспорта и пешеходов (например, тупиковые участки улиц за пределами жилой застройки).

Другое важное нововведение — новые правила составления учебных маршрутов. Сейчас они известны заранее (их публикуют у себя на сайтах подразделения Госавтоинспекции), обучающийся вождению может маршруты зазубрить, но в реальных дорожных условиях будет чувствовать себя неуверенно, отмечает заместитель начальника отдела регистрационной и экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Николай Гиляков. В 2020 году Госавтоинспекция будет публиковать перечень лишь всех возможных улиц, которые могут попасть в состав маршрута в любой комбинации. Конечное решение будет принимать экзаменатор — заранее известно оно не будет.

Впервые вводится процедура аннулирования результата экзамена. Основанием для этого может быть жалоба кандидата в водители на отрицательную оценку экзаменатора, предоставление подложных или поддельных документов (например, медицинских справок о состоянии здоровья) и проведение экзамена с нарушением требований правил. Результаты смогут аннулировать и в тех случаях, когда на тестирование пришел иностранец с национальными правами, но от зарубежных коллег поступила информация, что удостоверение вообще не выдавалось.

Уточняются также сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто их не сдал. Повторная проверка теоретических знаний будет назначена не раньше чем через 7 дней (но не позже 30), повторная проверка навыков вождения на объединенном экзамене — также не раньше 7 дней (но не позже 60 дней). Если кандидат не прошел тест и с третьей попытки, то следующая будет назначаться не раньше чем через месяц, но не позднее чем через 3 месяца. Сегодня установлены минимальные сроки назначения повторных экзаменов, но нет максимальных, пояснил полковник полиции Николай Гиляков. «Например, гражданин не сдал экзамен и может прийти на повторный не ранее 7 дней, а ему назначается дата следующего экзамена через 3 месяца, это не запрещено, — говорит он. — Чтобы исключить такие ситуации, и устанавливается максимальный срок пересдачи. Он может быть превышен только по заявлению гражданина (например, уезжает в командировку и просит экзамен перенести на более поздний срок)».

Позитивный эффект: мнение экспертов

Планируемые нововведения помогут сделать процедуру оценки водительских навыков граждан более современной и прозрачной, уверен глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. «Отказ от проведения первого этапа практического экзамена на закрытой площадке соответствует практике стран с высокими показателями безопасности дорожного движения, — говорит он. — В течение многих лет эксперты в сфере подготовки водителей обращали внимание ГИБДД на неэффективность первого этапа практического экзамена как способа определить, готов ли кандидат в водители к безаварийному управлению транспортным средством в реальных дорожных условиях».

Ученики автошкол сегодня натаскиваются на выполнение упражнений на площадке, добавляет президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, а в реальной обстановке на дороге или во дворе выполнить эти же элементы не могут: не хватает привычных конусов и вешек. «Пример европейских стран, где нет площадок или автодромов и экзамены и обучение проводятся в реальных условиях, показывает гораздо лучшую подготовленность начинающих водителей к разным ситуациям, — поясняет она. — Любой экзамен задает планку и определяет качество обучения. И если Госавтоинспекция будет оценивать навыки управления транспортным средством в реальной обстановке, то и учить будут с прицелом на это». После экзамена, отмечает Елена Зайцева, обычно наступает тяжелый период самостоятельного вождения начинающего водителя — без инструктора и закрытых от движения площадок. «Новичок должен быть готов, прежде всего, к этому, а не только к походу в ГИБДД за заветной корочкой», — говорит она.

Введение экзамена в условиях, изолированных от реального дорожного движения, привело к возросшему умению начинающих водителей парковаться и снижению правильно действовать на дороге и ориентироваться в сложной обстановке, отмечает глава Союза авто-школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников. «Безусловно, все необходимые элементы практической подготовки водителя (возможно, кроме крупногабаритных транспортных средств) необходимо проверять только в реальных условиях», — считает он.

«При грамотной организации нового практического экзамена время, затраченное на получение гражданами госуслуги, сократится, — уверен Александр Ачкасов. — Но успех реформирования системы приема экзаменов будет зависеть от того, насколько продуманными и адекватными окажутся механизмы реализации их изменений. Постановление носит, по сути, рамочный характер и должно быть адаптировано к конкретным условиям каждого экзаменационного подразделения и каждого экзаменационного маршрута. Если механизмы реализации будут тщательно и детально проработаны, то эффект от предлагаемой реформы будет положительным. Есть уверенность, что так оно и будет».

Продолжение реформы

Между тем настройка системы образования кандидатов в водители будет продолжена и после принятия постановления.

Госавтоинспекция уже начала работу над совершенствованием теоретического экзамена. Сегодня, напомним, 800 вопросов (задач) разделены на 40 билетов, каждый из которых поделен на два комплекта — для легковых категорий (c M по B) и грузовых (с С по D). Однако принципиальных отличий между билетами сегодня немного, а они должны быть. Гражданам, претендующим, к примеру, на категории А или СЕ, нужно предложить специальные задачи по проверке знаний управления мотоциклом и грузовиком с прицепом, соответственно.

По российским правилам, напомним, во время теории можно совершить две ошибки, за каждый промах надо ответить еще на пять вопросов, но и эта система далека от совершенства. В Госавтоинспекции активно изучают опыт проведения экзамена Германии, Великобритании и Норвегии. В некоторых странах действует балльная система: кандидат признается сдавшим экзамен, если набрал минимальную сумму баллов или не превысил максимально допустимого количества ошибок. При этом водитель может получить отрицательную оценку не только в случае недобора баллов, но и в случае неправильного ответа на вопрос, касающийся серьезных нарушений (например, не знает, когда нельзя выезжать на полосу встречного движения). Все эти нововведения, возможно, войдут в готовящийся проект нового регламента по приему экзаменов.

В Госавтоинспекции планируют также усложнить процесс получения некоторых водительских категорий. Сегодня права категории А можно получить в 18 лет, А1 и М — в 16 лет, предлагается новая ступенчатая система: категорию А можно будет открыть не ранее 22 лет, но сначала нужно будет научиться водить маломощный мотоцикл. Для этого введут новую подкатегорию А2 (можно открыть в 20 лет), которая позволит управлять байками мощностью не более 35 киловатт (47 л. с.) При этом мотоцикл не должен быть слишком легким: соотношение мощности к массе должно быть не более 200 ватт (0,27 л. с.) на 1 кг. Например, при мощности мотоцикла в 30 киловатт (41 л.с.) его разрешенная максимальная масса должна быть не менее 150 кг. Если опыта вождения вообще нет, то сесть за руль полноценного мотоцикла можно будет не раньше 24 лет.

Похожую схему планируется внедрить и у «тяжелых» категорий. При отсутствии стажа минимальный возраст для управления грузовиком максимальной массой более 7,5 тонн планируется повысить с 18 до 21 года, автобусом с 16 и более местами — с 20 до 24 лет. Невозможно будет получить права этих категорий, не имея опыта вождения легковой машиной или легким грузовиком (до 7,5 тонн) или маломестным автобусом (до 16 сидячих мест) в течение года. Для закрепления этих правил уже разработаны изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые сейчас проходят общественное обсуждение.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»