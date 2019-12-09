Прийти по-английски

Сыновья руководителя ювелирной компании из Костромы Елены Ефремовой в течение года изучали язык с английской гувернанткой. О том, каких результатов добились дети вместе со своей няней, Елена рассказала «Коммерсантъ Kids».

Сегодня владение иностранным языком стало определяющим в получении полноценного образования, а еще это залог успешного будущего. В нашей семье трое детей разного возраста: 14 лет, 9 лет и 3 года. Для нас очень важно, чтобы дети получили достойное образование. И, на мой взгляд, лучший способ овладеть языком — ежедневно общаться с образованным носителем этого языка. Полтора года назад мы начали планировать переезд в Австрию. Для поступления в международную школу в Вене мальчикам необходимо было выучить английский. Обычные занятия и дополнительные уроки не работали, и мы решили, что самый оптимальный для детей способ окунуться в языковую среду — это занятия с англоязычной гувернанткой.

Нашу Дон мне помогли найти в компании English Nanny, все оказалось очень просто: я написала письмо, мне сразу же ответили, а потом со мной связался руководитель агентства Валентин Гроголь. Такой индивидуальный подход мне очень понравился — в дальнейшем, если возникали какие-то вопросы (они бывают всегда, а нашей няне плюс ко всему предстоял переезд к нам в Кострому), все решалось легко и быстро. Мы поддерживали связь с агентством в течение всего года, пока Дон с нами работала.

Не могу сказать, что сыновья сразу пришли в восторг от того, что хочешь-не хочешь, а дома теперь надо говорить по-английски, но потом очень быстро втянулись и увлеклись! Няня была англичанкой, по-русски она не говорила, но у нее был огромный опыт работы с детьми и обучения языку. Дон привезла с собой книги, учебники и пособия, многое мы с ней вместе потом еще заказывали из Англии. Няня оказалась очень жизнерадостной и целеустремленной. А еще очень спокойной и выдержанной: у каждого из детей свой характер, они могли капризничать, не хотеть заниматься, но Дон всегда находила с ребятами общий язык — главным для нее был результат, и она его добилась. Через год дети стали говорить, читать и писать по-английски. В ход шли разные методики: они смотрели фильмы, читали, играли. Очень быстро дети привыкли, им понравилось учить язык, разговаривать на нем.

У няни был восьмичасовой рабочий день, с утра она занималась (все — в игровой форме) с самым маленьким — на тот момент ему было полтора года. Потом из школы приходили старшие мальчики, им было 8 и 13 лет. Дон готовила с ними уроки, это уже были серьезные занятия, со старшим они изучали на английском физику, химию и геометрию, ведь мальчикам предстояло поступать в школу в Австрии, где все предметы преподаются на английском. Няня была с нами весь год — даже в отпуск мы ездили вместе, чтобы не прерывать обучение. В итоге младший ребенок заговорил сразу на двух языках — по-русски и по-английски, а старшие поступили в международную школу в Вене. Они с легкостью сдали все тесты, прошли собеседование и были зачислены. Учитывая, что средний сын к приезду няни английского не знал вообще, а старший — очень неважно, это, конечно, невероятный прогресс. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся: Дон не переедет с нами в Австрию, но в English Nanny уже предложили нам несколько кандидатур английских гувернанток, живущих в Вене.

www.englishnanny.ru