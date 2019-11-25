Первый ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передадут Минобороны РФ в 2021 году

Первый модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, который будет построен на Казанском авиазаводе, передадут министерству обороны России в конце 2021 года, сообщает «Интeрфакс» со ссылкой на гендиректора «Туполева» Александра Конюхова. По его словам, на заводе уже приступили к строительству первой партии бомбардировщиков.

Напомним, что казанский авиазавод получил от Минобороны заказ на десять модернизированных бомбардировщиков Ту-160М стоимостью 150 млрд руб. в январе 2018 года. Контракт был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Казань.

Новый самолет не будет внешне отличаться от базового Ту-160. Однако, его боевые возможности серьезно вырастут. В частности, планируется расширить спектр вооружения. Также модернизированный ракетоносец-бомбардировщик будет оборудован двигателем НК-32, который позволит увеличить дальность полета 1 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года на Казанском авиазаводе начали изготавливать первые образцы модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой постройки.

"Ъ-Казань"