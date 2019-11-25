«Теплоэнерго» ограничило подачу тепла в 302 домах Нижнего Новгорода из-за аварии

На участке теплосети в районе улицы Головина, 10 (Советский район Нижнего Новгорода) произошла авария. Это привело к снижению подачи тепла утром 25 ноября в 302 домах города (по указанному адресу находятся преимущественно частные дома), 6 школах и 11 детских садах.

К устранению повреждения привлекли 15 рабочих и шесть единиц техники. АО «Теплоэнерго» сообщает, что ремонтные работы планируется завершить после 12:00.

Как уточнила пресс-служба мэрии, причиной аварии стал коррозионный износ участка магистральной теплотрассы.

Анастасия Еремина