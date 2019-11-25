Кузбасская площадь появится в Москве

Безымянную территорию между станцией метро «Новокузнецкая» и представительством правительства Кемеровской области в Москве назовут Кузбасской площадью. Об этом сообщила пресс-служба кузбасского отделения «Единой России».

«Я хочу, чтобы адрес представительства Кузбасса в Москве выглядел так: станция метро "Новокузнецкая", площадь "Кузбасская", дом №1. Вот тогда будет все солидно. Мы добьемся этого»,— сказал кемеровский губернатор Сергей Цивилев на съезде «Единой России» в столице.

По данным пресс-службы партии, инициативу о присвоении имении площади поддержало правительство Москвы. Ожидается, что документ о переименовании будет опубликован на этой неделе.

Представительство администрации Кузбасса расположено в 130 м от станции метро «Новокузнецкая» на улице Большая Татарская. Безымянная площадь находится между Садовническим проездом и Пятницким переулком.

О том, что происходило на съезде «Единой России», читайте в материале “Ъ” «Вихри 20-х веют над нами»

Юрий Зуев