Главные новости к утру 25 ноября

Ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути НОВАТЭКа не попал в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства. По данным “Ъ”, основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ноябре вновь обратился к Владимиру Путину, отмечая, что отсутствие бюджетных средств создает риски для реализации проекта «Арктик СПГ-2» в срок. О причинах

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20%. Например, если проект рассчитан на десять лет, то доходность должна определяться ставкой десятилетних ОФЗ (сейчас она равна 6,5%).

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Как минимум это актуально при приобретении импортного автомобиля, а также машин, собранных в РФ концернами, которые не заключили специнвестконтракты. Об увеличении ставок

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы. С 25 ноября на МЦД-2 составность поездов увеличат на 10–11 вагонов, на МЦД-1 также планируется увеличить количество вагонов. По данным Сергея Собянина, это приведет к увеличению пассажирских мест в часы пик на 30%, а с момента запуска — на 49%.

Сотрудников Росгвардии хотят обязать представляться гражданам при обращении, соответствующий законопроект поступит в Госдуму . Впрочем, нововведение должно коснуться только гвардейцев, служащих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Они, как и их коллеги из МВД, являются полицейскими, дежурят вместе с ними на улицах, участвуют в различных проверках, но при этом сейчас имеют право не показывать удостоверение, а также не объяснять свои действия в отношении граждан и их прав. О законопроекте

В среднем россиянин хранит на депозите в банке 200 тыс. руб., следует из рейтинга «РИА Новости». За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб. За девять лет сумма утроилась. Средний депозит значительно различается по регионам. Самый высокий показатель — в Москве. Если исключить ее из общего рейтинга, то средний вклад будет равен 142 тыс. руб.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны. Предлагается внести изменения в ст. 37 УК РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на господина Жириновского. Благодаря поправкам превышением пределов необходимой самообороны не будут считаться меры по защите себя и семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества, утверждает издание.

В Санкт-Петербурге умерла бывший ректор, президент и почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, сообщили в вузе. Людмила Вербицкая стала первой женщиной—ректором СПбГУ. Ей было 83 года, она умерла после продолжительной болезни.

О предстоящих 25 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.