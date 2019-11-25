Главные анонсы 25 ноября

В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Будут обсуждаться сотрудничество в торговле, энергетике, а также отношения России и Европейского Союза. Об отношениях России и Финляндии

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте замруководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. О деле

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд начнет по существу рассматривать дело четырех жителей Дагестана, обвиняемых в участии в террористической организации и подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. О деле

В Тбилиси у здания парламента планируется масштабная акция протеста оппозиции. Протестующие требуют отставки правительства Грузии и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. О ситуации в Грузии

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсе “Ъ”.