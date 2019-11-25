Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

В среднем россиянин хранит на депозите в банке 200 тыс. руб., следует из рейтинга «РИА Новости». За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб. За девять лет сумма утроилась.

Средний депозит значительно отличается по регионам. Самый высокий показатель в Москве. Если исключить ее из общего рейтинга, то средний вклад будет равен 142 тыс. руб.

Лидеры по средним депозитам:

Москва — более 822 тыс. руб.; Санкт-Петербург — 421 тыс. руб.; Магаданская область — 318 тыс. руб.; Камчатский край — 261 тыс. руб.; Сахалинская область — 248 тыс. руб.; Чукотский автономный округ — 229 тыс. руб.; Мурманская область — 225 тыс. руб.; Тюменская область — 218 тыс. руб.; Московская область — 217,5 тыс. руб.; Хабаровский край — 191 тыс. руб.

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.).

По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат. На втором месте Санкт-Петербург с почти 10 зарплатами. На третьей строчке Калининградская область — почти 7 зарплат. В Крыму и Севастополе вкладов стало больше на 70% за последние три года. Еще в 13 регионах они выросли больше, чем на треть за три года.

Напомним, в середине ноября средняя максимальная ставка по вкладам физлиц достигла минимального значения с 2009 года. Аналитики прогнозируют ее дальнейшее снижение.

Подробнее о средней ставке — в материале “Ъ” «Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума».