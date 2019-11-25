«Ведомости» узнали о критериях для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20%. Например, если проект рассчитан на 10 лет, то доходность должна определяться ставкой 10-летних ОФЗ (сейчас она равна 6,5%).

Документ может быть изменен, пока представлен его базовый вариант. Есть и другие критерии, но главными остаются доходность и доля Фонда. Как и говорил ранее первый вице-премьер Антон Силуанов, из ФНБ готовы вложить до 1 трлн руб. В правительстве и Минфине отказались от комментариев.

Инвестировать из ФНБ, где копятся нефтегазовые доходы, можно при превышении ликвидной части 7% ВВП. Без ограничений суммы в 2020 году из ФНБ можно было бы инвестировать 1,8 млрд руб.

Подробнее о планах правительства по инвестированию из ФНБ — в материале “Ъ” «Не больше триллиона».