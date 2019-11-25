Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте

С 2020 года утильсбор также вырастет и на грузовые автомобили, хотя в отличие от легковых по грузовикам процесс снижения пошлин завершился в 2017 году. Это, как говорят источники “Ъ”, было отыграно еще повышением сбора в апреле 2018 года.

В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%. Больше всего утильсбор увеличен для седельных тягачей массой от 12 до 20 тонн — сразу на 66,8%. На шасси он увеличен в среднем на 9,62%, выше всего, почти на 21,5%,— на шасси для грузовиков массой от 20 до 50 тонн. Сбор на прицепы всех категорий вырос на 28%.

В грузовом сегменте, например в стоимости тягача, доля утильсбора в цене составляет 10–12%, говорил источник “Ъ”. Грузоперевозчики выступали против увеличения сбора, ссылаясь на отсутствие альтернатив иностранной технике в сегменте тягачей, что в условиях роста цен еще больше отсрочит обновление и так устаревших парков.

Несколько выше, чем на грузовики, проиндексирован сбор для микроавтобусов и автобусов — примерно на 25,7%. Максимальный рост в этой категории составил почти 73,7% — на автобусы с двигателем свыше 10 л. Причем ставки увеличились и для автобусов с пробегом с объемом двигателя до 2,5 л и свыше 10 л — на 26,1% и 73,7% соответственно. Последние — туристические автобусы, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», полагая, что это, вероятно, попытка ограничить ввоз подержанных автобусов, притом что в РФ туристические автобусы практически не производятся. Спрос на микроавтобусы с двигателем до 2,5 л покрывают как локальные «Газель» и Ford Transit, так и импорт, отмечает он, и увеличение утильсбора на подержанные автомобили в этом сегменте дополнительно стимулирует покупать новые автомобили вместо б/у.

Ольга Никитина