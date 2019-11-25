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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

0,9 процента составил прирост кредитования физлиц в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем (с учетом валютной переоценки), сообщил Банк России — в абсолютном выражении он был минимальным с начала года (140 млрд руб.). В годовом сопоставлении рост также замедлился (15,9% против 18,7% в октябре 2018 года). Рост портфеля необеспеченных кредитов сократился с 2,1% в сентябре до 1,7% в октябре (17,5% за девять месяцев 2019 года против 16,9% годом ранее). ЦБ предполагает, что замедление темпов роста кредитования может быть связано со снижением аппетита банков к риску из-за роста объемов проблемных кредитов и с мерами регулятора по охлаждению сектора.


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