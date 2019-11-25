Бизнес зовет аудиторов в «Россети»

По данным “Ъ”, промышленные потребители электроэнергии предложили привлекать независимых аудиторов к проверкам инвестпроектов электросетевого комплекса дороже 500 млн руб. Сейчас технологический и ценовой аудит проходят лишь госстройки дороже 1,5 млрд руб., и, по оценкам экспертов, снижение порога затронет значительную часть проектов госхолдинга «Россети». Дополнительные проверки потребуют существенных расходов на аудит, предупреждают в «Россетях», а в Минэнерго опасаются замедления строительства типовых объектов. Однако проведение проверок, считают аудиторы, приведет к снижению стоимости проектов.

«Сообщество потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные предприятия) 21 ноября направило письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку (есть у “Ъ”) с предложением постепенно расширить число объектов, в отношении которых должен проводиться технологический и ценовой аудит (ТЦА). Сейчас независимые аудиторы проверяют проекты госкомпаний дороже 1,5 млрд руб. Глава ассоциации Василий Киселев предлагает постепенно снизить стоимостный порог для проведения ТЦА в три раза: с 2020 года начать проверки объектов сметной стоимостью свыше 1 млрд руб., а с 2021 года — свыше 0,5 млрд руб., говорится в письме. Представитель Дмитрия Козака сообщил “Ъ”, что письмо еще не поступило в аппарат правительства.

258 миллиардов рублей составит инвестпрограмма «Россетей» на 2019 год

ТЦА проводится с 2013 года, его уже прошли проекты реконструкции и модернизации БАМа, строительства Уссурийской ТЭЦ, Ленинградской ГАЭС, Якутской ГРЭС-2, нефтепровода Новороссийск—Тихорецк и т. д. «При достаточно высоком объеме ТЦА-проектов Федеральной сетевой компании (около 10% от общего числа) примеры проведения ТЦА-проектов распределительного электросетевого комплекса единичны»,— подчеркивает в письме господин Киселев. Он приводит в пример строительство типовой подстанции стоимостью 0,6–0,8 млрд руб.

В «Россетях» считают, что экономическая целесообразность снижения порога для проведения ТЦА неочевидна. «Сейчас мы проводим ТЦА всего по 20 объектам. В случае снижения порога для всех титулов инвестпрограммы выше 500 млн руб. необходимо будет проводить ТЦА более чем по 300 проектам, что потребует дополнительных существенных расходов»,— отметил “Ъ” представитель компании. Минэнерго считает снижение порога для ТЦА нецелесообразным, сообщил “Ъ” замминистра энергетики Евгений Грабчак. Механизм ТЦА предназначен для контроля над уникальными, нетиповыми и дорогостоящими объектами. Типовые инвестпроекты имеют аналоги, а также проходят два этапа проверки — стоимость объекта рассчитывается на основе укрупненных нормативов цены (УНЦ; средняя цена строительства типового объекта), затем проект утверждается Главгосэкспертизой. «Дополнительный аудит типовых проектов усложнит и затянет процесс проектирования и реализации объекта»,— считает господин Грабчак. Кроме того, для проведения ТЦА придется потратить дополнительные деньги, добавил он. В ФАС и Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» считают действующие механизмы недостаточными, поскольку Главгосэкспертиза и УНЦ рассматривают только грамотность технических решений и сметные параметры, в то время как ТЦА оценивает целесообразность проекта, оптимальность технических решений и возможные альтернативы. УНЦ задают слишком широкий ценовой диапазон, а ТЦА исходит из реальных рыночных расценок и минимизации стоимости проекта, подчеркивает представитель ассоциации.

Снижение стоимостного порога для проведения ТЦА необходимо, соглашаются аудиторы. В «Россетях» из 15 дочерних структур только у ФСК и МОЭСК есть инвестпроекты дороже 1,5 млрд, у остальных такие объекты появляются редко, говорит член комитета Национального объединения технологических и ценовых аудиторов (НО ТЦА) по строительству и ЖКХ Наталья Митяева. Проведение дополнительных проверок незначительно увеличит стоимость объекта, так как «нынешняя плата за проведение ТЦА необоснованно мала» и составляет 0,38–0,58% от стоимости проектно-изыскательских работ, говорит исполнительный директор НО ТЦА Елена Миловидова. При этом «эффект от проведения ТЦА во всех ДЗО будет значительно выше и в большинстве случаев приведет к снижению стоимости проектов», уверена она.

Полина Смертина, Татьяна Дятел