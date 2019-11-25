«ГПБ-Лизинг» выезжает на авторынок

Газпромбанк собирается расширить присутствие на растущем рынке автолизинга. Его дочерняя компания «Газпромбанк Лизинг» хочет приобрести одного из лидеров сегмента лизинга легкового автотранспорта «Каркаде». Однако на рынке давно и активно действуют как дочерние компании других госбанков, так и частные игроки. А рост конкуренции на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ведет к снижению маржинальности бизнеса.

«Газпромбанк Лизинг», входящий в группу Газпромбанка (ГПБ), ведет переговоры с польской финансовой корпорацией Getin Holding по покупке у нее лизинговой компании «Каркаде», заявили (.pdf) в пятницу, 22 ноября, в российской компании. Одновременно Getin Holding в соответствии с польским законодательством объявила, что начинает переговоры по продаже 100% акций своего российского лизингового актива с участником группы ГПБ. Getin Holding уточнила, что еще необходимо получить согласие на сделку у наблюдательного совета корпорации.

«ГПБ Лизинг» давно стремился выйти на рынок лизинга автомобилей. Один из его конкурентов вспоминает, что в 2017 году «ГПБ Лизинг» обещал стать лидером в сегменте автолизинга к 2020 году. Однако успехи компании пока весьма скромные. По портфелю грузового автотранспорта, согласно рейтингу «Эксперт РА», «ГПБ Лизинг» на конец третьего квартала занимал 12-е место (8,8 млрд руб. платежей к получению), а в сегменте легковых автомобилей — 14-е место (2,8 млрд руб.), значительно уступая конкурентам-госбанкам.

Вместе с тем «Каркаде» входит в пятерку лидеров сегмента лизинга легковых автомобилей — ее портфель на 30 сентября составлял 22,1 млрд руб.

«Компетенции компании в этой области весьма высоки»,— характеризует этого своего конкурента один из топ-менеджеров другой лизинговой компании.





Портфель компании в лизинге грузовых автомобилей более скромный — на конец третьего квартала составлял 2,4 млрд руб. (26-е место среди российских ЛК). «Мы изначально работаем на рынке автолизинга и имеем глубокие компетенции по всем его аспектам — от привлечения и скоринга клиентов до умения получить уникальные условия у дилеров»,— утверждает директор департамента маркетинга и развития «Каркаде» Ольга Морозова.

Getin Holding уже пыталась избавиться от своего российского лизингового актива. В частности, до 2016 года корпорация безрезультатно вела переговоры по продаже «Каркаде» (см. “Ъ” от 1 апреля 2016 года). В «Газпромбанк Лизинге» отметили, что детали сделки «являются предметом обсуждения» и сейчас не могут быть раскрыты. В Getin Holding сказали, что больше раскрытой информации предоставить не могут. Один из крупных участников рынка считает, что «Каркаде» может быть продана за пять-семь годовых чистых прибылей, или за 2,3–3,2 млрд руб.

Два топ-менеджера конкурирующих лизинговых компаний связывают интерес «Каркаде» с амбициями «ГПБ Лизинга», который является крупным игроком в других сегментах, но сильно отстает в автолизинге. «Сейчас автолизинг интересен всем участникам, и ГПБ здесь, конечно, не исключение»,— отмечает один из них. «Если говорить про рынок в целом, то мы видим наибольшие перспективы в автолизинге и лизинге судов»,— приводятся в проспекте «ГПБ Лизинга» слова ее гендиректора Максима Агаджанова.

«В целом сегмент легковых автомобилей наиболее привлекателен, поскольку риски по предмету лизинга здесь ниже. Однако надо понимать, что в грузовом сегменте сделки нередко носят флитовый характер, когда один клиент запрашивает срезу несколько предметов лизинга. Поэтому и у грузовиков есть своя привлекательность»,— ответил он на вопросы “Ъ”.

Участники рынка называют автолизинг наиболее динамичным сегментом в отрасли. Как отметил на прошлой неделе в рамках форума «Россия зовет!» гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер, ключевым драйвером роста этого сегмента является развитие рынка такси в России. Представитель «Сбербанк Лизинга» отметил, что низкая инфляция и снижение ключевой ставки ЦБ стимулируют спрос в сегменте автолизинга. Такая ситуация способствует росту конкуренции, что провоцирует снижение ставок. «В нынешний период стабильности на рынке мы ощущаем готовность компаний идти с очень низкими ставками, чтобы увеличить свою долю на рынке, в том числе и за счет конкурентов»,— говорит представитель «Сбербанк Лизинга», указывая, что этим, может быть, и обусловлены сделки M&A. Острую конкуренцию в сегменте легкового автотранспорта также отмечает директор по продажам автолизинга «Альфа Лизинга» Александр Голанков. Топ-менеджер одной из динамично растущих ЛК из топ-15 также обращает внимание на интерес к автолизингу и указывает, что сейчас его компания проводит due diligence двух ЛК, одна из которых как раз и работает в сегменте автолизинга.

Крупнейшие лизинговые компании на конец III квартала 2019 года Наименование ЛК Совокупный портфель (млрд руб.) В том числе (млрд руб.) портфель легковых автомобилей портфель грузового автотранспорта ГТЛК 1029,1 0,04 13,99 «Сбербанк Лизинг» 769,6 20,87 66,87 «ВТБ Лизинг» 575,8 33,91 28,51 «ВЭБ-лизинг» 361,9 7,61 13,91 «Газпромбанк Лизинг» 230,8 2,79 8,80 «Альфа-Лизинг» 162,3 19,23 32,03 «Европлан» 100,5 48,17 43,24 «Сименс Финанс» 65,7 — — «РЕСО-Лизинг» 65,2 41,59 19,54 «Балтийский лизинг» 62,3 15,41 21,83 «Росагролизинг» 51,8 0,46 4,31 «Юникредит Лизинг» 45,5 2,53 8,10 «Камаз-лизинг» 41,7 — 41,68 «Регион Лизинг» 37,0 0,99 4,62 «Мэйджор Лизинг» 31,5 31,48 — «Райффайзен-Лизинг» 26,7 1,05 8,19 «Каркаде» 26,1 22,12 2,45 «Машпромлизинг» 24,4 0,09 0,23 «Открытый Лизинг» 23,4 — — «Фольксваген Груп Финанц» 19,9 12,40 7,47 открыть таблицу в новом окне Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным «Эксперт РА».

Илья Усов, Ольга Никитина