Трое в списке, один в уме

Ключевыми кандидатами на должность председателя партии «Яблоко» стали действующий лидер Эмилия Слабунова, ее зам Николай Рыбаков и глава псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг. Документ о решении федерального политкомитета «Яблока» есть в распоряжении “Ъ”. На съезде в декабре один из трех политиков будет избран председателем, если о своем желании самостоятельно не заявят другие «яблочники». В СМИ обсуждалось и возможное возвращение на пост председателя Григория Явлинского, он в разговоре с “Ъ” не подтвердил, хотя и не опроверг эту информацию. При этом господин Явлинский был председателем уже дважды, а затем сам инициировал поправку к уставу, которая запрещает третий срок. Эксперты же не исключают его возвращения в обмен на ряд договоренностей с администрацией президента, но считают, что такой сценарий станет для партии «шагом назад».

Полномочия избранной в 2015 году лидером «Яблока» Эмилии Слабуновой истекают, 13–14 декабря пройдет съезд партии, на котором делегаты из регионов изберут нового председателя. Федеральный политкомитет партии на закрытом заседании в пятницу, 22 ноября, принял решение предложить съезду трех кандидатов: госпожу Слабунову, Николая Рыбакова и Льва Шлосберга.

Эмилия Слабунова сказала “Ъ”, что это лишь рекомендация, она сама еще не объявляла о своем решении о выдвижении. При этом она ответила на вопрос “Ъ” о предвыборной программе. Главная цель партии, по ее словам,— возвращение в Госдуму на выборах 2021 года. Для этого нужно собрать средства на предвыборные кампании, проявить себя на выборах в городские и региональные парламенты в 2020 году, привлечь в партию людей и усилить медийную работу в условиях цензуры. Заместитель госпожи Слабуновой Николай Рыбаков, в свою очередь, намерен сделать партию «современной», сформировать «плеяду 30–40-летних политиков, профессионалов в своих сферах деятельности», которые смогут управлять партией и выигрывать выборы. Лев Шлосберг сказал “Ъ”, что готовился к декабрьским выборам год. Раскрывать детали программы он не стал, но отметил, что «Яблоку» нужно «воодушевить» 10 млн избирателей, чтобы занять второе место на выборах в Госдуму в 2021 году.

Источники “Ъ” в партии затрудняются с ответом на вопрос, у кого из троих наиболее высокие шансы на победу. Один из собеседников отмечает, что, в отличие от Льва Шлосберга, госпожа Слабунова и господин Рыбаков работали с представителями партий во множестве регионов, имеют доступ не только к аудитории соцсетей и независимым СМИ, но и к федеральному ТВ. В то же время господин Шлосберг известен своими политическими акциями и более заметен в «либеральной тусовке». При этом пока не ясно, кого поддержит основатель партии Григорий Явлинский, заключает собеседник “Ъ”. Другой источник в партии считает, что борьба в первую очередь развернется между господами Шлосбергом и Рыбаковым: «Они часто выступают в СМИ и более активны, чем Слабунова».

Госпожа Слабунова добавляет, что конкуренцию ей и коллегам могут составить и новые кандидаты, которые имеют право заявить о себе на съезде. Но она не думает, что это будет Григорий Явлинский, о возможном возвращении которого ранее сообщали СМИ и телеграм-каналы: «Поправка к уставу о запрете занимать пост председателя более двух сроков была инициирована самим Явлинским (а он уже дважды был председателем партии.— “Ъ”). Он очень честный политик, исключено, что он пойдет на попятную». Члены федерального политического комитета Валерий Борщев и Борис Вишневский также исключают такую вероятность, ведь иначе партии будет нанесен «имиджевый удар». А господин Шлосберг сказал “Ъ”, что это «невозможно» даже юридически: «Для изменения устава нужно на съезде партии двумя третями голосов внести изменения, направить в Минюст, получить зарегистрированный документ и после этого проводить съезд по избранию председателя. Это невозможно (из-за сроков.— “Ъ”). Потому что предшествующие выборные руководящие органы избраны 20 декабря 2015 года, срок их полномочий заканчивается 21 декабря 2019 года (а съезд уже 13–14 декабря.— “Ъ”)».

Однако сам Григорий Явлинский на просьбу “Ъ” прокомментировать информацию о возможном выдвижении не подтвердил ее и не опроверг: «Я ничего об этом не могу сказать». Господин Шлосберг считает, что Григорий Явлинский не дал прямого ответа, потому что основателю партии «стыдно» обсуждать такие слухи.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин не исключают выдвижения господина Явлинского, так как тем самым он может помешать победить сильному кандидату Льву Шлосбергу, который вряд ли устроит администрацию президента. За отказ от радикализации партии господин Явлинский может получить от АП «зеленый свет на выборах в Госдуму с расчетом на 3% голосов и, соответственно, госфинансирование», считает господин Калачев (на выборах в Госдуму в 2016 году партия набрала меньше голосов и потеряла в госфинансировании). Господин Макаркин добавляет, что победа на съезде самого сильного представителя «тройки», господина Шлосберга, это риск для «Яблока» потерять возможность без лишних проблем регистрироваться на выборах различных уровней и федеральную льготу, позволяющую не собирать подписи на выборах в Госдуму.

Владимир Хейфец