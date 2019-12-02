Национальная технологическая инициатива в действии

Со времени запуска Национальной технологической инициативы (НТИ) в рамках инициативы появился целый ряд интересных проектов. Некоторые из них представляют собой конкретные решения на базе той или иной прорывной технологии, другие реализуются в формате конкурсов или важных для участников экосистемы мероприятий.

К «Алисе» прилетит SOVA

«Лаборатория "Наносемантика"» Игоря Ашманова и Натальи Касперской получила от государства более 300 млн руб. на разработку платформы для запуска голосовых ассистентов SOVA. Проект будет реализован в формате консорциума с привлечением вузов МФТИ, МГУ и ДВФУ, первые результаты должны быть представлены в первой половине 2020 года. Общая стоимость SOVA составит около 400 млн руб. Госфинансирование предоставит Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Компания разрабатывает виртуальных собеседников и диалоговые системы для бизнеса с 2003 года. В числе ее клиентов: Сбербанк, Тинькофф-банк, «Вымпелком», Yota, «Триколор».

По словам Станислава Ашманова, в ближайшие полгода планируется привлечь дополнительные частные инвестиции: переговоры ведутся с тремя венчурными фондами и одним частным инвестором. Предполагается, что с помощью SOVA можно будет создать голосового или текстового ассистента и встроить его в робота, гаджет, автомобиль, колл-центр, на сайт или в мобильное приложение. «Мы принципиально не разрабатываем голосового ассистента, а делаем платформу с открытым кодом, на основе которого любая компания может сделать собственного ассистента»,— пояснил господин Ашманов.

Пока голосовые ассистенты в России разрабатывают «Яндекс», Mail.ru Group и Тинькофф-банк. Но эксперты говорят о серьезном тренде на создание голосовых помощников. Основные направления сейчас — «умные» колонки и другие гаджеты, главная задача которых продвижение экосистемы производителя, и узкоспециализированные помощники, которые корпорации используют для автоматизации общения с клиентами. SOVA предусматривает как раз создание специализированных ассистентов, которые могут решать только определенный набор задач. Возможности таких помощников, отмечает она, ограничиваются навыками работы с продуктом, в который они интегрированы, что сужает область их применения. SOVA может составить конкуренцию и разработчикам популярных голосовых ассистентов — доступ к возможности быстрого построения собственного голосового помощника снизит стоимость их разработки для малого и среднего бизнеса.

В России начался серийный выпуск приборов «Нейрочат»

Олимпиада Кружкового движения НТИ — первая в России командная инженерная олимпиада для школьников. С 2019 года в олимпиаде могут принимать участие школьники пятых-седьмых классов. Заключительные туры проходят в 16 городах страны, школьники разрабатывают модель «умного» пешеходного перехода, программируют «искусственную личность», собирают контейнер для поддержки жизни «биовещества» в кубсате и механизм захвата груза для дронов Фото: Предоставлено НТИ

«Нейрочат» — один из первых проектов, получивших финансирование в рамках НТИ. Это программно-аппаратный комплекс, состоящий из нейрогарнитуры и специального интерфейса. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Больной может набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора. Терминал предлагается разместить на кровати или инвалидном кресле. Гарнитура устройства надевается на голову пациента, регистрирует ЭЭГ и передает эти данные на компьютер по Bluetooth. Благодаря специальному алгоритму мысленные усилия человека переводятся в определенные команды для клавиатуры компьютера. В итоге человек буква за буквой может набрать текст без помощи голоса и движений.

Сейчас в «Нейрочат» интегрированы новостные ресурсы, есть горячие кнопки, когда одна иконка заменяет собой часто употребляемую фразу, например «хочу пить», «хочу есть» и так далее. В дальнейшем планируется добавить в систему возможность смотреть ролики на YouTube, читать электронные книги, а также возможность пользоваться системой «Умный дом».

В 2019 году началось производство «Нейрочата». Первая опытная партия составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой эксплуатации в реабилитационные центры. Это может помочь пациентам с инсультом, детским церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом и рассеянным склерозом общаться с другими людьми.

По словам генерального директора «Нейрочата» Натальи Галкиной, устройство на 85% состоит из российских комплектующих. Стоимость аппарата составляет 120 тыс. руб., однако разработчики добиваются компенсации части его стоимости для пациентов с серьезными нарушениями речи из бюджета.

Беспилотники претендуют на часть рынка геоинформационных технологий

В рамках конкурса Up Great «Зимний город» пять команд-финалистов сделают попытку взять технологический барьер глобального уровня: обучить беспилотник передвигаться в экстремальных погодных условиях русской зимы Фото: Предоставлено НТИ

Участник рынка «Аэронет» группа компаний «Геоскан» планирует укрепиться на рынке геоинформационных технологий. Группа заключила соглашения с компанией «Терра Тех» — оператором геоинформационных сервисов и «дочкой» холдинга «Российские космические системы» — и намерена реализовать проекты с использованием данных дистанционного зондирования Земли и сервисов на их основе. Для разработки геоинформационных продуктов будут использоваться как данные с беспилотных летательных аппаратов, так и данные с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Компании планируют развивать различные направления использования геоинформационных технологий, задействуя для этого компетенции, ресурсы и продукты друг друга.

«Мы объединяем усилия с компанией "Терра Тех", в которой видим технологического и стратегического партнера на пути расширения масштаба использования пространственных данных бизнесом и государством. Уверен, сотрудничество даст синергетический эффект, вместе мы добьемся положительных результатов в этом направлении гораздо быстрее»,— подчеркнул гендиректор «Геоскан» Алексей Семенов. Глава «Терра Тех» Милана Элердова, в свою очередь, пояснила, что стратегия компании предусматривает построение сервисной модели обеспечения широкого круга потребителей пространственными данными по активно развивающейся на зарубежных рынках модели DaaS (Data-as-a-Service). «Безусловно, здесь не обойтись без данных, получаемых в результате аэросъемки. Это одно из самых динамично развивающихся направлений на рынке геоинформационных услуг. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с компанией «Геоскан» по интеграции пространственных данных с беспилотниками в разрабатываемые нами геосервисы.

В 2018 году экспедиция «Эковолна», организованная при поддержке «Маринет», на уникальном судне — электрокатамаране с российскими солнечными модулями — установила рекорд и прошла от Балтики до Каспия исключительно на энергии солнца Фото: Предоставлено НТИ

Геоинформационные системы (ГИС) в настоящее время широко применяются во всем мире во многих областях знаний и промышленности. Применение ГИС-технологий сможет ускорить процесс обработки информации практически во всех отраслях, связанных с использованием геоданных.

Российский биобанк переводит количество в качество

«Национальный Биосервис» (НБС) создан при участии капитала Биофонда РВК в марте 2014 года. Лабораторная база НБС расположена в пяти городах России, и помимо организации банка биологических материалов и данных компания проводит собственные исследования по разработке диагностических тестов для раннего выявления онкологических заболеваний.

Гендиректор компании Виталий Пруцкий более 20 лет занимался биоинформатикой и биомедицинскими разработками в международных компаниях как за рубежом, так и в России. По его словам, успеху проекта НБС способствовали незанятость ниши исследовательского биобанкирования на российском рынке — само направление биобанкирования находилось совсем недавно в недостаточно развитом состоянии. При этом до сих пор есть устойчивый дефицит биологического материала человека для исследовательских целей, собранного в соответствии с международными требованиями к качеству, обеспечению технологии сбора, обработки, хранения, транспортировки, а также в соответствии с действующим российским законодательством, говорит он. Кроме того, основным принципом работы НБС является этичность всей деятельности компании.

За пять лет сотрудниками НБС собраны и переданы в исследовательские лаборатории десятки тысяч образцов биоматериалов пациентов наиболее социально значимых групп заболеваний: онкологических, аутоиммунных, гематологических, эндокринных и других, а также контрольные образцы от здоровых добровольцев. «С помощью этого подхода изучают механизмы патологических изменений в организме, находят молекулярные мишени и подбирают лекарственные молекулы, действующие на них, а также выявляют биологические маркеры этих состояний и используют их для разработки новых методов диагностики»,— пояснил изданию «Хайтек» Сергей Анисимов, директор по операциям в НБС и вице-президент Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию, доктор медицинских наук.

Квантовый телефон, разработанный Центром компетенций НТИ по направлению «Квантовые технологии» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова и компанией «ИнфоТеКС», выводит требования к конфиденциальности передачи данных на новый уровень: он полностью защищен от хакерских атак Фото: Предоставлено НТИ

В 2016 году при поддержке фонда «Сколково» НБС разработал технологию производства ТМА — тканевого микрочипа, используемого в биомедицинских лабораториях, а позднее — при диагностике заболеваний и при разработке лекарств, например терапевтических антител. Предложенный НБС дизайн чипа учитывает не только регуляторные требования Минздрава, но и медицинских агентств Европы и США. Это позволяет транслировать результаты исследований, выполненных в российских лабораториях, в другие страны при регистрации отечественных лекарств и разработок за рубежом, не повторяя дорогостоящих исследований. Появление банка биоматериалов в России и собственного производства избавляет от необходимости привозить ТМА из-за рубежа, что дорого и сложно с технической точки зрения. Кроме того, благодаря собственному производству тканевых микрочипов исследования идут быстрее, а их стоимость обходится значительно дешевле.

Одним из ярких примеров исследовательской деятельности НБС является российский фундаментальный проект OncoBRCA — это создание расширенной базы данных результатов секвенирования нового поколения (Next Generation Sequencing, NGS) образцов, полученных от больных наследственными и ненаследственным видами рака. Специализированный банк данных формируется на основе уникальных образцов, характеризуемых с использованием методов таргетного секвенирования. С помощью NGS-секвенирования можно исследовать первичную структуру/нуклеотидную последовательность ДНК или РНК. Материалы для базы данных OncoBRCA предоставляют более 50 лабораторий, участвующих в проекте. Компания поддерживает этот проект и финансово, и кадрами. Разработки НБС позволят с большей точностью определять, патогенна идентифицированная мутация или нет, и различать наследственный и ненаследственный рак, чтобы подобрать соответствующее лечение больных и меры ранней диагностики у членов их семей. Это имеет огромное значение для некоторых локализаций злокачественных опухолей, включая рак яичника, рак молочной железы и некоторые другие. Результат «расшифровки» таргетного секвенирования помещается в специально созданную базу данных, которая доступна для всех исследователей и клиницистов.

Иван Сборов