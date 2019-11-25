Из бала в бал

Минувшая светская неделя была обрамлена балами: в начале отгремел московский Бал дебютанток Tatler с ювелирной поддержкой Mercury, а в финале — «Черный бал» ювелира Петра Аксенова в Петербурге. Между этими блестящими мероприятиями был шквал не менее ярких: вечеринка Bvlgari и коктейль Gucci во «Временах года», день рождения ресторатора Бориса Зарькова и его ресторана Selfie, ужин Giorgio Armani по случаю приезда Кейт Мосс и презентации сумки Prima, ужин лондонского ювелирного бренда David Morris в резиденции посла Великобритании и даже внезапное возрождение на одну ночь «Симача» в рамках совместного проекта Дениса Симачева и «Яндекс.Ультима», причем тоже в Петербурге.

Бал дебютанток журнала Tatler в этом году практически поменял формат: в Дом союзов въехала Госдума, так что дебютировавшим в этом году дочке Игоря Кесаева Кристине, внучке Михаила Боярского Катерине, внучке Евгения Гинера Александре, внучке Виктора Черномырдина Анастасии и другим девушкам пришлось перебраться на паркет дома Пашкова. Сохранив такие обязательные элементы, как оркестр под управлением Владимира Спивакова, витрины с украшениями Mercury и трон Dolce & Gabbana для фотографирования, бал должен был потерять не менее половины гостей — новая площадка в два раза меньше. Но ведь у каждой дебютантки есть группа поддержки, а еще есть дебютантки прошлых лет, например, Дина Немцова или Алеся Кафельникова, которых просто невозможно не позвать. В общем, нарядная толчея неожиданно придала новогоднее настроение, того и гляди, появится Крестный Дроссельмейер. Дебютантки, как им и положено, робели, а afterparty и вовсе оказалась похожей на школьную дискотеку. Еще бы организаторам научиться разворачивать на входе тех, кто пренебрег дресс-кодом и надел свое лучшее мини от Balmain или любимые виниловые брючки.

Ужин с Кейт Мосс и Робертой Армани проходил в ресторане Bacarrat Cristal Room. Гостей было совсем немного, модный дом согласовывал списки с серьезностью ФСО. За кордон попали Тина Канделаки, Марина Александрова, Дарья Мороз, Инга Берман и Анна Ивченко, избранные клиенты бренда и редакторы глянцевых журналов. Кейт Мосс последний раз бывала в России, когда самым хитрым навыком мобильных телефонов была игра «Змейка», так что о селфи с легендарной моделью мечтали буквально все собравшиеся. Сама госпожа Мосс явно считала, что уже достаточно — до ужина она побывала в бутике и там, конечно, на фото с ней тоже стояли очереди. В любом случае, вниманием госпожи Мосс тотально завладел член совета директоров Mercury Бернд Рунге, не оставив шанса никому.

Бал Петра Аксенова начался с ужина в отеле «Кемпински Мойка 22», где гостям подавали икру с блинами, уху и пельмени. То есть меню, как нельзя, располагало к последующим танцам во дворце Шуваловых-Нарышкиных, более известном как Музей Фаберже. «Петя, ты заварил такую кашу! Кашу из топора, куда каждый добавил что-то свое!» — такими словами поздравила господина Аксенова с десятилетием бренда Виктория Шелягова. Впрочем, в этот раз бал был дан не только как частная увеселительная инициатива, куда можно попасть по билетам (кроме билета важно купить украшение Axenoff Jewellery, но недостатка в желающих нет), но и с благотворительной миссией в пользу фонда помощи социально незащищенным лицам «Правмир».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”