Насильник продавал контракты с минздравом

Как стало известно “Ъ”, в Москве в ходе совместной операции столичной полиции и ФСБ был задержан аферист, обещавший за «откаты» обеспечить бизнесменам заключение госконтрактов на поставку медоборудования. Ранее неоднократно судимый мужчина козырял якобы имеющимися широкими связями во властных структурах и предлагал чуть ли не заранее одобренные договоры без проведения тендеров и конкурсов. Так как, несмотря на переданные деньги, контракты так заключены и не были, коммерсанты обратились в правоохранительные органы. Сейчас проверяется, действительно ли задержанный имел знакомых среди чиновников.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, некоторое время назад в УФСБ по Москве и области обратился бизнесмен, занимающийся продажей и поставкой медоборудования. Он пояснил, что еще в июле этого года на него вышел некий молодой человек, представившийся Никитой. Последний сообщил, что готов помочь предпринимателю заключить договоры на поставку в государственные больницы и поликлиники дорогостоящего оборудования по диагностике и лечению ряда заболеваний с использованием лазерных технологий. При этом «решальщик» сообщил по секрету, что обладает серьезными связями как в департаменте здравоохранения Москвы, так и в минздраве Подмосковья. В частности, в переговорах якобы фигурировала фамилия Татьяны Мухтасаровой, которая много лет проработала в столице, а потом возглавляла областной минздрав. Однако пару недель назад госпожа Мухтасарова, хотя и считалась молодым и перспективным руководителем, оставила свой пост. Бизнесмен пояснил, что Никита так и не смог обеспечить получение контрактов с медучреждениями столичного региона. Хотя и обещал их заключение на общую сумму, превышающую 2 млрд руб. При этом, как пояснял потерпевший, за будущие услуги Никите было выплачено в общей сложности более 1 млн руб. Когда коммерсант заподозрил, что его попросту обманули, он обратился с заявлением к чекистам, так как речь могла идти о возможных проявлениях коррупции как в столичном, так и областном правительстве.

На днях в филиале одного из крупных российских банков Никита был задержан сотрудниками полиции при попытке получить очередной транш за свои «посреднические» услуги. «Решальщиком» оказался 40-летний безработный житель Москвы Никита Валевский, человек с весьма бурной и непростой биографией. Оказалось, что первоначально он носил фамилию Сундуков и еще в 1998 году был осужден за насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), а через несколько лет получил еще одну судимость за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). После этого он сменил фамилию на Валевский. Причем проблемы с законом молодому человеку не мешали вращаться в богемной «тусовке» и иметь знакомства как среди представителей эстрады, так и крупного бизнеса.

На встречу в отделение банка за деньгами Никита Валевский на днях прибыл на роскошном Lexus в сопровождении знакомого — руководителя одного из частных охранных предприятий из Белгородской области, в прошлом, по некоторым данным, участвовавшего в боевых действиях на Северном Кавказе. После задержания господин Валевский, как и его спутник, числящийся пока свидетелем, не смог внятно объяснить, зачем и с какой целью он прибыл, хотя пытался путанно сказать, что только прибыл из Минска, где якобы был связан с КГБ Белоруссии. По некоторым данным, выяснилось, что господин Валевский страдает рядом заболеваний — он приехал, сильно хромая и опираясь на трость, пояснив, что ему якобы необходимы постоянные инъекции диазепама.

Уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а в ближайшее время следователи должны обратиться в суд с ходатайством для избрания меры пресечения. В ходе предварительного следствия предстоит выяснить, действительно ли имел Сундуков-Валевский какие-то связи среди чиновников. Сам он якобы, несмотря на свою криминальную биографию, представлялся доктором медицинских наук и при этом явно имел какое-то представление о происходящем на рынке медуслуг столичного региона. Кроме того, как пояснили близкие к следствию источники “Ъ”, будут проверяться данные о возможной причастности задержанных к другим преступным эпизодам.

Сергей Сергеев