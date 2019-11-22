«Газпром» может поучаствовать в создании производства минудобрений в Курской области

ПАО «Газпром» «заинтересовалось» проектом создания в Курской области комплекса по производству минеральных удобрений. Об этом по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком на своей странице в соцсетях рассказал курский губернатор Роман Старовойт. По словам главы региона, господин Козак «поддержал строительство экспортоориентированного комплекса».

«При успешной реализации проекта в нашем регионе появится современное, экологичное и конкурентоспособное производство. Только к стройке планируется привлечь до 2 тыс. специалистов. Благодаря новому предприятию область получит дополнительные налоговые отчисления, также у нас появятся рабочие места в сфере инновационных технологий»,— заявил господин Старовойт. По его словам, возможность инвестирования в проект рассматривают «несколько иностранных компаний — лидеров в области строительства и эксплуатации газохимических производств».

Напомним, ранее власти Курской области заявили о возможности создания газохимического кластера. Первая очередь предполагает производство аммиака, карбамида и удобрения КАС с объемом инвестиций 50 млрд руб. Вторая очередь предусматривает создание производства метанола и его производных (30 млрд руб.), а также строительство комплекса по получению олефинов (60 млрд руб.). Сырьем для реализации этих проектов должен стать природный газ.

Олег Мухин