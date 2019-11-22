Топ-20 блогеров Instagram по уровню вовлеченности аудитории* в октябре 2019 года

|
|№
|Имя автора
|Вовлеченность (млн реакций)
|Аудитория (млн человек)
|1
|Ольга Бузова
|17
|16
|2
|Хабиб Нурмагомедов
|17
|17,2
|3
|Апасный
|16
|3,4
|4
|Ксения Бородина
|12
|1,3
|5
|Agentgirl (Настя Ивлеева)
|11,7
|1,29
|6
|Samoylova Oxana
|10,2
|8,8
|7
|Black Star
|8,7
|14,3
|8
|Гоар Аветисян
|8,1
|6,4
|9
|Регина Тодоренко
|7,3
|6,9
|10
|Анастасия Решетова
|7
|2,8
|11
|Валерия Чекалина
|6,9
|3,19
|12
|Карина Лазарьянц
|6,8
|5
|13
|Дарья Зотеева
|6,6
|1,8
|14
|Анна Хилькевич
|6,3
|8,9
|15
|Катя Адушкина
|6,2
|3,8
|16
|Ида Галич
|6,2
|6
|17
|Симона Черноморская
|5,2
|2,9
|18
|Настя Каменских
|5,17
|4,2
|19
|София Стужук
|4,9
|1,9
|20
|Гарик Харламов
|4,8
|6,4