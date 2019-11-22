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Топ-20 блогеров Instagram по уровню вовлеченности аудитории* в октябре 2019 года

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Имя автора Вовлеченность (млн реакций) Аудитория (млн человек)
1 Ольга Бузова 17 16
2 Хабиб Нурмагомедов 17 17,2
3 Апасный 16 3,4
4 Ксения Бородина 12 1,3
5 Agentgirl (Настя Ивлеева) 11,7 1,29
6 Samoylova Oxana 10,2 8,8
7 Black Star 8,7 14,3
8 Гоар Аветисян 8,1 6,4
9 Регина Тодоренко 7,3 6,9
10 Анастасия Решетова 7 2,8
11 Валерия Чекалина 6,9 3,19
12 Карина Лазарьянц 6,8 5
13 Дарья Зотеева 6,6 1,8
14 Анна Хилькевич 6,3 8,9
15 Катя Адушкина 6,2 3,8
16 Ида Галич 6,2 6
17 Симона Черноморская 5,2 2,9
18 Настя Каменских 5,17 4,2
19 София Стужук 4,9 1,9
20 Гарик Харламов 4,8 6,4

Источник: Brand Analytics.

*Вовлеченность — сумма всех пользовательских реакций: лайков, комментариев и репостов.

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