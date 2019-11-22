В Татарстане задержали сторонников запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ задержала сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на территории трех регионов, в том числе и в Татарстане, сообщает «РИА «Новости», ссылаясь на центр общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, задержанные планировали насильственным путем свергнуть власть и «создать так называемый «всемирный халифат». Число задержанных составило девять человек. Помимо Татарстана задержания проводились в Москве и Тюменской области. Задержанные создавали в регионах РФ закрытые террористические структуры, искали деньги, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.

У задержанных были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и носители информации. Против них возбуждены уголовные дела.

"Ъ-Казань"