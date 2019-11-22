Завод «Бетолекс» купили в кредит

Новосибирская компания «Главновосибирскстрой» привлекла кредит банка «Акцепт» для приобретения завода автоклавного газобетона «Бетолекс», расположенного в Искитиме. Сумма сделки составила 517 млн руб. «Банк финансировал данную сделку в полном объеме средств»,— говорится в сообщении «Акцепта».

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, завод «Бетолекс» продан в рамках банкротства ООО «Сибирский строитель», владевшего этим активом. По оценкам руководства «Главновосибисркстроя», с приобретением «Бетолекса» компания войдет в тройку крупнейших в России производителей газобетона. Совокупная мощность «Бетолекса» и завода «Сибит», входящего в структуру компании «Главновосибирскстрой», составит 870 тыс. куб. м продукции в год. Сейчас производственная мощность «Сибита» — 420 тыс. куб. м.

Подробности продажи «Бетолекса» — в материале “Ъ-Сибирь” «Бетона воз»

Оксана Павлова