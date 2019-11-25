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Паштет с каштанами
Журнал "Огонёк"
№46
от
25.11.2019
, стр. 43
Темный мед 1 ст. л.
Яйцо 1 шт.
Сливочное масло 1 ст. л.
Каштаны очищенные 200 г
Куриная печень 450 г
Свинина (лопатка или шея) 400 г
Свиная грудинка или подбрюшина 300 г
Порей или лук сладкого сорта 2 шт.
Портвейн 4 ст. л.
Соль 25 г
Лавровый лист 2 шт.
Черный перец и мускатный орех по 1/4 ч. л.
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