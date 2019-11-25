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Паштет с каштанами

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Темный мед 1 ст. л.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сливочное масло 1 ст. л.
  • Каштаны очищенные 200 г
  • Куриная печень 450 г
  • Свинина (лопатка или шея) 400 г
  • Свиная грудинка или подбрюшина 300 г
  • Порей или лук сладкого сорта 2 шт.
  • Портвейн 4 ст. л.
  • Соль 25 г
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Черный перец и мускатный орех по 1/4 ч. л.
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