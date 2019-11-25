Почва для размышлений

Чем ценен и кому принадлежит украинский чернозем

Всего в мире черноземы занимают около 300 млн га. Украинские черноземы составляют около 9% мировых запасов, 30% — европейских и охватывают площадь около 27 млн га (46% территории страны). При этом 22 млн га являются пахотными землями, пригодными для ведения агробизнеса. По площади черноземов Украина занимает четвертое место в мире после России, США и Китая.

При этом именно украинский чернозем считается наиболее плодоносным, так как был сформирован на плодородной почвообразовательной породе — лесе. Кроме того, на Украине теплые зимы, и влага осадков лучше усваивается грунтом. Ценность черноземов заключается в том, что они не могут быть созданы искусственно, это долгий природный процесс. Возраст украинских черноземов составляет от 10 до 12 тысяч лет.

В 1918 году Украина выращивала и производила 67% российских зерновых культур, 64% табака, 88% сахара. Во времена СССР первой по значению зерновой базой Союза была степная территория Украины и Северного Кавказа, где посевная площадь зерновых культур в 1931 году составляла 39,7 млн га. По данным 1930 года из всей площади ячменя на долю Украины приходилось 53,6%, кроме этого, она лидировала в производстве кукурузы (45% от союзного производства) и сахарной свеклы (более 50%). В 2018 году урожай пшеницы в России составил 110 млн тонн, в Казахстане — 20,3 млн, на Украине — 70,5 млн.

Вследствие интенсивного использования земель, несоблюдения технологий выращивания культур и недостаточного внесения удобрений состояние почв ухудшилось — около 25% черноземов Украины подверглись эрозии и загрязнению. Особенно большие площади эродированных почв в Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Черновицкой, Тернопольской областях.

Напротив, самые плодородные и наиболее выгодные для размещения сельскохозяйственных предприятий почвы распространены в Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. С точки зрения агробизнеса также интересны запад Одесской и восток Донецкой областей. На втором месте по инвестиционной привлекательности — Сумская, Днепропетровская и Николаевская области.

В 2017 году в Государственном земельном кадастре Украины было зарегистрировано 18 млн земельных участков. 87,8% из них находятся в частной собственности, 6,7% в государственной, 5,5% в коммунальной. В том же году страна заняла первое место в рейтинге самых распаханных стран мира (33,5 млн га). По состоянию на 2019 год, крупнейшими латифундистами Украины являются:

— национальная компания «Кернел», владеет земельным банком в размере 530 тысяч га пахотных земель в 11 областях страны, в числе которых Тернопольская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и другие;

— агрохолдинг UkrLandFarming, 500 тысяч га земельного банка, работает в 22 областях страны, входит в топ-5 по объему экспорта;

— группа компаний «Агропросперис», 396 тысяч га в 13 областях, в числе которых Сумская, Черниговская, Харьковская, Полтавская и другие;

— агроиндустриальный холдинг «Мироновский Хлебопродукт», 370 тысяч га в 9 областях, среди которых Киевская, Донецкая, Херсонская, Винницкая и другие;

— агропромхолдинг «Астарта-Киев», 250 тысяч га в Полтавской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях.

Подготовил Андрей Егупец