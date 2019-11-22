Главные новости к утру 22 ноября

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил информацию о действовавшем в стране российском разведчике В ноябре в интернете появилось видео, на котором. предполагаемый сотрудник ГРУ давал деньги сербскому военному. Господин Вучич рассказал, что на видео был заснят подполковник РФ Георгий Клебан. Президент Сербии уверен, что инцидент не повлияет на отношения с Россией.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов перечислил три способа ускорения экономического роста. Первым он назвал снижение ЦБ ключевой ставки примерно до 5%, вторым — улучшение инвестиционного климата, третьим — повышение доступности технологий для бизнеса.

Погибшие при взрыве под Северодвинском испытывали уникальное оружие, «не имеющее мировых аналогов», рассказал президент России Владимир Путин. Вечером 21 ноября он встретился в Кремле с семьями погибших и передал им присужденные посмертно ордена Мужества. Об обстоятельствах взрыва

Впервые за 25 лет Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу. В 2018-м году шоу получило самые низкие рейтинги за всю свою историю, продажи известной марки белья продолжают падать.

Как выяснил “Ъ”, проекты реконструкции 27 аэропортов в регионах РФ не попали в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Все эти проекты оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие из них затрагивают аэропорты Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, на расширение которых пока нет денег в бюджете.

Аптечная сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили в Москве услугу экспресс-кредитования. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.

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