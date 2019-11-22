Главные анонсы 22 ноября

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности РФ. На нем планируется рассмотреть перспективы развития Вооруженных сил, а также воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года.

В Москву с визитом прибудет первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Ожидается, что она встретится с Владимиром Путиным.

В Японии начнется встреча министров иностранных дел стран G20. «На полях» саммита запланированы переговоры министров иностранных дел РФ и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги.

В США состоится заседание суда по делу экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова. Его задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона. Согласно материалам суда, россиянин якобы руководил сайтом, который продавал номера дебетовых и кредитных банковских карт. Минюст США заявил, что ущерб от его деятельности составил $20 млн. Россиянину грозит до 80 лет тюрьмы. Почему власти Израиля удовлетворили ходатайство США

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит иск Главного управления МВД РФ по городу Москве к оппозиционеру Алексею Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму о взыскании ущерба, причиненного в результате проведения несогласованных массовых мероприятий. Об иске

В штаб-квартире РФС в Москве пройдет жеребьевка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России по футболу. Кроме того, состоится жеребьевка стыковых матчей квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу—2020.