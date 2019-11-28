С недавних пор у всех, кто мечтает о престижном образовании за рубежом и поступлении в один из лучших университетов мира, появился верный способ увеличить свои шансы на осуществление мечты. Благодаря новому проекту «Открытые лаборатории мира» (World Open Labs) старшеклассникам и студентам, обучающимся как в России, так и за рубежом, стала доступна уникальная профессиональная практика в ведущих исследовательских центрах и международных компаниях. Особенность в том, что ребята попадают в команду известных ученых и специалистов и работают над реальными задачами, имеющими прикладную и научную ценность. А в итоге получают не только опыт и знания, но и важную строчку в резюме, способную положительно повлиять на решение приемной комиссии серьезного зарубежного университета.

Важная строчка в резюме

«Не ошибусь, если скажу, что у подобной практики почти нет аналогов ни у нас, ни за границей. Младшекурсников, тем более старшеклассников, если и берут, то обычно не допускают к серьезным научным исследованиям и перспективным проектам»,— рассказывает директор образовательной компании «Альбион» Валентин Щукин. Программу «Открытые лаборатории мира» компания «Альбион» запустила летом 2018 года при поддержке университетов Москвы и Санкт-Петербурга, институтов Российской академии наук (РАН), авторитетных российских и зарубежных ученых и профессоров.

Очевидно, что стажировка в известном научном центре под руководством именитого ученого имеет большую ценность сама по себе. Но особое значение она приобретает для тех, кто собирается учиться за рубежом. Не секрет, что поступить в топовый вуз за границей очень непросто. На решение о зачислении влияют многие факторы, прежде всего, конечно, оценки и академический потенциал абитуриента. На втором месте по значимости — резюме, или мотивационное письмо (personal statement). И вот строчка в нем о прохождении такой серьезной практики может оказаться весомым аргументом в пользу кандидата.

Спектр научных направлений и специализаций, предлагаемых в рамках проекта «Открытые лаборатории мира», обширен. Это и разные области точных и естественных наук, и экономика, и финансы, и междисциплинарные исследования. Программу можно подобрать индивидуально для каждого, но заявку надо подавать заблаговременно, за несколько месяцев до начала практики, чтобы без спешки точно определить область пересечения знаний и умений кандидата с тематикой предлагаемых работ.

Мотивация и работа на результат

Несмотря на уникальность практики в рамках проекта «Открытые лаборатории мира», от старшеклассников и студентов не требуется сверхъестественных знаний и способностей. Нужна подготовка по теме планируемой стажировки (что обеспечивается изучением рекомендованной литературы и предварительными консультациями с руководителями практики), но гораздо важнее — мотивация.

Предварительный отбор проводится компанией «Альбион» с учетом выделяемых квот на стажеров и условий прохождений практики. Кстати, для старшеклассников это еще и шанс проверить себя и определиться с будущей специализацией. «В школе они получают в основном теоретические знания, а тут у них появляются практический опыт и возможность оценить себя в той или иной области»,— отмечает директор Научно-исследовательского центра МГУ (НИВЦ МГУ), член-корреспондент РАН, профессор Владимир Воеводин, курирующий стажеров.

За прошедшие два года с момента начала проекта «Открытые лаборатории мира» старшеклассники и студенты успели поработать в ведущих научных лабораториях, университетских центрах и финансовых организациях. К примеру, некоторые из них получили доступ к мощнейшим суперкомпьютерам, установленным в НИВЦ МГУ. Как рассказал профессор Воеводин, каждому стажеру подбиралось задание, соответствовавшее его профессиональным интересам и возможностям. Они могли выбрать тему из предложенного списка, заранее к ней подготовиться, а уже во время практики приступить к ее выполнению.

Кто-то разрабатывал приложение, способное оценивать и сравнивать производительность мобильных устройств, кто-то работал над созданием инструментария для интернет-энциклопедии алгоритмов, схожей с Википедией, кто-то уточнял стоимость сдачи в аренду машинного времени суперкомпьютера «Ломоносов-2».

«Нам важно, чтобы польза от такой работы была обоюдная,— говорит Владимир Воеводин.— Мы настаиваем на том, чтобы каждый проект стажера имел практическое применение и в дальнейшем использовался нашим центром. Это сильно мотивирует ребят, а в результате дает действительно полезный опыт».

Подобный же подход и в Институте общей генетики РАН. Студенты подключаются к перспективным исследованиям в области генома человека, биомедицины и биоинженерии. К примеру, изучают методы молекулярного клонирования, имеющие применение в биологии, иммунологии, онкологии и других областях наук и медицины.

«Мы не ждем от стажеров мгновенных и невероятных достижений, да это и невозможно за короткое время летней практики,— рассказывает заместитель директора Института общей генетики РАН Сергей Брускин.— Но они участвуют в действующих проектах, собирают данные параллельно с нашими учеными, то есть их вклад в общее дело неоспорим».

Лето–2020

Где можно пройти практику следующим летом, известно уже сейчас. Несколько университетских и исследовательских центров, среди которых МГУ, РТУ МИРЭА, РУДН, МЭИ, Институт космических исследований (ИКИ) и петербургский Институт точной механики и оптики (ИТМО), объявили темы стажировок и начали прием заявок от кандидатов.

НИВЦ МГУ предлагает такие исследовательские проекты и прикладные задачи на суперкомпьютере «Ломоносов-2», как эволюция суперкомпьютеров, локальность использования данных, датчик системного мониторинга и др.

РТУ МИРЭА (кафедра академика А. С. Сигова) готов включить стажеров в команду исследователей графена — стратегически важного и перспективного материала для наноэлектроники.

Еще один научный центр МГУ — биотехнологический факультет — приглашает студентов заняться исследованием новейших нано- и биоматериалов для медицинских целей, в частности поработать над процессами регенерации ткани.

Биомедицинские и биоинженерные проекты предусмотрены и в ИТМО, а кроме того петербургские ученые предлагают темы из области фотоники и оптико-информационных технологий, адаптивных и нелинейных систем.

В МЭИ практиканты смогут заняться совершенствованием алгоритма цифровой обработки изображений и системы распознавания лиц в режиме реального времени, а РУДН подготовил более десятка тем в области экономики, финансов и управления, например «Микроэкономика в переходный период», «Глобализация в мировой торговле и финансировании», «Россия на мировом космическом рынке», «Теневая экономика» и др.

Как заявляют в компании «Альбион», темы будут дополняться и обновляться, как и участники проекта «Открытые лаборатории мира». К тому же практика может быть подобрана под конкретный запрос и желаемую специализацию, даже если ее нет в предложенном списке.

Продолжительность летней практики — четыре–шесть недель, но она в обязательном порядке включает и подготовительную работу: предварительные консультирования, изучение рекомендованной литературы. Теоретические занятия по теме предусмотрены и во время практики, как и индивидуальная работа с научным руководителем или куратором. Смысл практики как раз в том, что стажер работает бок о бок с профессионалом, зачастую известным ученым, и становится участником инновационных разработок и актуальных исследований.

По мнению Валентина Щукина, практика в рамках проекта «Открытые лаборатории мира» дает студентам не только профессиональный и научный опыт, помогает поступить в серьезный зарубежный университет, но и стимулирует осознанное изучение теоретических дисциплин, развивает аналитическое мышление. «Для нас это еще и работа на перспективу,— говорит директор компании “Альбион”.— Возможно, для кого-то наша практика станет первым шагом к главному делу его жизни».