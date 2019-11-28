Русские высшие учебные заведения за рубежом, действовавшие в 1920–1930-х годах

Белград: Русский научный институт, Зарубежные высшие военно-научные курсы под руководством профессора генерал-лейтенанта Н. Н. Головина.

Берлин: Русский научный институт, Свободная духовная философская академия.

Париж: Русская консерватория им. С. Рахманинова, Франко-русский институт (Высшая школа социальных, политических и юридических наук), Русский православный богословский институт, Русская политехническая школа заочного обучения (с 1931 года — Русский высший технический институт), Русский коммерческий институт, Политехнический институт, Зарубежные высшие военно-научные курсы под руководством профессора генерал-лейтенанта Н. Н. Головина, Русский народный университет, юридический, историко-филологический и физико-математический факультеты для русских студентов при Парижском университете.

Прага: Русский юридический факультет (под эгидой Карлова университета), Русский педагогический институт имени Яна Амоса Коменского, Русский институт сельскохозяйственной кооперации, Русский народный университет (с 1934 года — Русский свободный университет), Русский институт коммерческих знаний, Русское высшее училище техников путей сообщения.

София: Русский народный университет.

Харбин: Высшие экономико-юридические курсы (с 1921 года — Юридический факультет Государственного Дальневосточного университета, с 1922 года — Юридический факультет), Русско-китайский технический колледж (с 1922 года — Русско-китайский политехнический институт, с 1928 года — Харбинский политехнический институт), Институт Святого Владимира, Богословский институт, Высшее медицинское училище, Восточно-коммерческий институт (Институт ориентальных и коммерческих наук), Высшая музыкальная школа им. А. Глазунова, Государственный высший педагогический институт, Северо-Маньчжурский университет, Русско-японский институт.