Допрыгались

В российской легкой атлетике, находящейся под санкциями из-за допинговых нарушений с 2015 года, возник новый кризис. Athletics Integrity Unit (AIU) — подразделение Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), ответственное за выявление негативных явлений в этом виде спорта,— санкционировал временное отстранение от деятельности в нем семерых участников дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмен пытался оправдать пропуск допинг-теста с помощью фальшивой медицинской справки. Под дисквалификацию попал и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, при котором, несмотря на мониторинг со стороны международной федерации, структура все равно постоянно переживала связанные с допингом скандалы.

Athletics Integrity Unit объявил о временном отстранении от деятельности в легкой атлетике известного российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, его тренера Евгения Загорулько, а также пятерых функционеров — президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, президента региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елены Орловой и антидопингового координатора ВФЛА Елены Иконниковой. В заявлении AIU говорится о том, что всем им предъявлены обвинения по итогам длившегося 15 месяцев расследования. Оно было связано с делом, в центре которого находился Данил Лысенко.

Это дело получило широкую огласку после июньской публикации издания The Sunday Times. Оно рассказало о том, что Данил Лысенко представил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного допинг-теста болел. Источники “Ъ” утверждали, что о происхождении документа не могли не знать руководители ВФЛА, включая Дмитрия Шляхтина. В сентябре Международная федерация легкой атлетики сообщила о том, что Данил Лысенко признал попытку использования фальшивого документа. Дмитрий Шляхтин во вчерашнем заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА, указал на то, что до 12 декабря «ВФЛА и все те, кто обвиняются по этому делу, должны дать объяснение в AIU»: «Только после детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно дальнейших шагов». По словам господина Шляхтина, «в самое ближайшее время будет созван президиум ВФЛА». «Тогда же будут озвучены ответы на все вопросы, касающиеся моей отставки и исполняющего обязанности президента организации»,— говорится в заявлении.

Речь идет о крайне неприятном для отечественной легкой атлетики, а может быть, и всего отечественного спорта событии. ВФЛА — наиболее заметная жертва российского допингового кризиса. Она была лишена признания международной федерации еще в конце 2015 года, а новое руководство во главе с Дмитрием Шляхтиным было призвано исправить имидж структуры. Однако головная федерация уже неоднократно отказывала ей в восстановлении статуса, из-за чего легкоатлеты из России по-прежнему вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, проходя довольно сложные процедуры допуска.

При этом отказы в восстановлении довольно просто объяснить общим негативным информационным фоном вокруг российской легкой атлетики. При Дмитрии Шляхтине скандалы, имеющие отношение к допингу, остаются в ней явлением привычным, и «дело Лысенко» в этом смысле не является исключительным. Так, летом агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждалось, что сразу несколько специалистов, ранее дисквалифицированных после признания виновными в различных допинговых нарушениях, по-прежнему сотрудничают с российскими легкоатлетами. Имелись в виду, например, тренеры Владимир Мохнев, Валерий Волков и Сергей Португалов. Кроме того, агентство выяснило, что попавший под пожизненную дисквалификацию бывший наставник российских ходоков Виктор Чегин учредил ЧОП, занимающийся охраной того самого центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, которым он руководил до скандала. А некоторые медиаресурсы примерно в то же время напомнили о том, что в марте этого года на сайте Министерства спорта РФ в качестве тренера значился Валентин Маслаков: он подал в отставку с поста главного тренера сборной России в январе 2015 года, после того как стало известно о дисквалификации пятерых российских ходоков.

Вряд ли могли положительно повлиять на репутацию ВФЛА и открытые письма, авторами которых были глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Господин Ганус призывал отстранить от работы руководство ВФЛА и весь тренерский штаб национальной сборной, а госпожа Ласицкене называла ситуацию в федерации «нескончаемым позором», также требуя отставки чиновников.

При этом решение AIU по «делу Лысенко» было принято в крайне неудачный для России с точки зрения спортивной политики и дипломатии момент. 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен рассмотреть рекомендацию своего Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Ранее WADA запустило процедуру лишения его признания в связи с обнаруженными в базе данных Московской антидопинговой лаборатории «несоответствиями». Если вердикт исполкома будет не в пользу РУСАДА, это позволит применить новые санкции в отношении России, чья сборная уже была вынуждена выступать на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году под нейтральным флагом и в урезанном составе. На этот раз они затронут ее участие в Олимпийских играх в Токио будущим летом.

Алексей Доспехов