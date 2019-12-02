Технологическим рынкам готовят безбарьерную среду

Принятие в прошлом году нормативных «дорожных карт» по семи рынкам НТИ привело к конкретным результатам. В частности, по инициативе рабочей группы рынка «Хелснет» был изменен порядок консультирования по доклиническим и клиническим исследованиям клеточных продуктов, а реализация нормативной «дорожной карты» рынка «Энерджинет» привела к запуску агрегаторов управления спросом, благодаря которым потребители смогут сократить расходы на электричество.

Помимо поддержки технологических проектов, одной из основных функций НТИ является сопутствующее изменение нормативного регулирования, которое зачастую препятствует внедрению новых решений или даже появлению целых рынков. С этой целью весной 2018 года в рамках семи рынков («Автонет», «Аэронет», «Маринет», «Нейронет», «Технет», «Хелснет», «Энерджинет») были приняты специальные «нормативные карты» — подробные описания списка административных и законодательных барьеров, которые необходимо устранить для выведения на рынок новых технологий и развития бизнеса. Для того чтобы изменения не остались на бумаге, в каждой «карте» прописан перечень ответственных ведомств и сроки принятия решений.

Клеточным препаратам придали ускорение

«Дорожная карта» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров «Хелснет» была утверждена в мае 2018 года. В ней были указаны первоочередные меры, необходимые для устранения правовых ограничений, препятствующих развитию рынка медпрепаратов и медизделий, а также российских компаний и стартапов в этой сфере.

За это время рабочая группа по законодательству «Хелснета» добилась рассмотрения и принятия четырех нормативных актов. Одним из главных итогов, влияющих на развитие рынка, эксперты считают приказ Минздрава №855н от 7 декабря 2018 года о внесении изменений в порядок консультирования по вопросам, связанным с проведением доклинических и клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов. Теперь разработчики лекарственных средств могут общаться с регулятором напрямую. Для сравнения: один письменный запрос регулятору и ответ на него мог занимать один-два месяца. Во время очной консультации можно задать четыре-пять вопросов, сразу получить ответ и задать уточняющий вопрос, что экономит минимум полгода разработки. Это позволяет прояснить многие вопросы, например по дизайну исследований, какие требования, какие сроки.

«Диалог между разработчиком и регуляторным органом важен и даже критичен прежде всего для новых, инновационных направлений,— отметил руководитель рабочей группы "Хелснет" по законодательству Михаил Самсонов.— Он позволяет на ранних этапах обсудить детали разработки, что сокращает сроки госрегистрации биомедицинских клеточных продуктов, когда очные консультации дополняют детальные письменные».

«Биомедицинские клеточные продукты — это, например, средства от ожогов,— поясняет руководитель направления "Биомедицина" рынка "Хелснет" Андрей Ломоносов.— Ожоги больше 30% поверхности тела могут стать летальными, особенно детские. Применение клеточных продуктов позволяет добиться излечения ожогов, даже если пострадало 80% кожи». Также есть ряд заболеваний, терапия которых с использованием клеточных продуктов эффективна.

В разработке совместно с Минздравом РФ находится законопроект о регистрации инновационных лекарственных препаратов. «Внедрение процедуры упрощенной регистрации поможет быстрому выводу инновационных, социально значимых препаратов с прорывным механизмом действия на рынок. Этот вопрос обсуждается с 2015 года, и сейчас мы надеемся на его решение»,— отметила член рабочей группы «Хелснет» по законодательству Ольга Филон.

Согласно законопроекту, препараты можно будет регистрировать на основании сокращенного количества клинических данных, еще до завершения полной программы клинических исследований. «Это изменит качество жизни пациентов, будет способствовать развитию отечественных компаний, их выходу на глобальные рынки»,— утверждает Ольга Филон.

К спросу на электричество добавили агрегаторы

Рабочая группа рынка «Энерджинет» добилась появления в России агрегаторов управления спросом, что позволяет экономить на счетах за электричество Фото: PhotoXpress.ru

Существенных изменений в регулировании удалось добиться и участникам рабочей группы по рынку «Энерджинет». В 2019 году в рамках реализации «дорожной карты» были приняты изменения, благодаря которым в России пока в пилотном режиме заработали так называемые агрегаторы управления спросом, и участвовать в нем могут лишь промышленные и коммерческие предприятия. Суммарно такие потребители смогут снизить платеж за электричество на 15–20%.

Управление спросом — комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что служит сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы и ведет к экономии энергии и снижению ее стоимости. Новая практика управления спросом на электроэнергию позволяет розничным потребителям—участникам нового рынка получать доходы за смещение своего потребления с пиковых часов на другое время, сокращая при этом свои расходы на электроснабжение на 10–20%.

Пока это только пилотный проект с ограниченным объемом управляемой нагрузки, и участвовать в нем могут лишь промышленные и коммерческие предприятия, однако в случае успеха уже с 2021 года объем рынка может быть увеличен на два порядка, а со временем воспользоваться преимуществами нового рыночного механизма и сэкономить на электричестве смогут и бытовые потребители. Помогать потребителям участвовать в новом рынке будут агрегаторы управления спросом.

Формирование правовых условий для появления агрегаторов управления спросом стало настоящим прорывом в отрасли. «Реально достижимый и экономически оправданный потенциал управления спросом для ЕЭС России оценивается на уровне 4–6 ГВт. Сводный экономический эффект от управления спросом в России в перспективе может составить 67–105 млрд руб. в год. Этот общесистемный эффект, формирующийся за счет снижения цен на электроэнергию, оптимизации загрузки генерации, повышения эффективности использования сетевых мощностей, оптимизации планов долгосрочного развития генерации и сетей»,— пояснил соруководитель рабочей группы рынка «Энерджинет» Олег Гринько. Пилотный проект по отработке механизма управления спросом на электроэнергию стартовал в России с 1 июля.

В дальнейшем в планах «Энерджинет» — запуск еще трех регуляторных инициатив. «В конце текущего года или в начале следующего мы ожидаем выход постановления правительства, которое будет регулировать в экспериментальном режиме правовые условия организации и функционирования активных энергетических комплексов (Industrial/Commercial Microgrid)»,— отметил директор Инфраструктурного центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин.

По его словам, другая инициатива направлена на запуск пилотных проектов создания цифровых районов электрических сетей (РЭС), в которых будут отрабатываться масштабируемые бизнес-модели цифровой трансформации распределительного электросетевого комплекса, не приводящие к росту тарифов. «Сейчас уже завершается согласование соответствующего проекта распоряжения правительства РФ»,— уточнил эксперт.

Дроны поставили на учет

В «Аэронете» основные нормативные изменения коснулись учета беспилотников с различной массой Фото: Предоставлено НТИ

Важные нормативные изменения были утверждены и в рамках законодательной «дорожной карты» рынка «Аэронет». Здесь были приняты четыре документа. Первый касается учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг в соответствии с постановлением правительства №658. Документ прописывает правила, согласно которым все владельцы беспилотников с такой массой должны поставить их на учет, получить учетный номер и нанести его на элементы конструкции.

Второй документ регламентирует учет и использование воздушных судов массой более 30 кг. Здесь фиксируется, что такое беспилотное средство является «гражданским» и, соответственно, его владелец и эксплуатант обязаны выполнять требования воздушного законодательства в сфере гражданской авиации, включая вопросы последующей сертификации и допуска к полетам, допуска к коммерческой деятельности (предоставлению услуг) с использованием беспилотников, подготовке персонала и пр. При этом регистрация привязывает конкретный экземпляр летательного средства к его владельцу. Каждому зарегистрированному/учтенному воздушному судну также присваивается регистрационный/учетный номер, который должен наноситься на его поверхность.

Помимо этого был утвержден профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», а именно беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее. В России не было ни одного профстандарта, связанного с обучением пилотированию. В рабочей группе «Аэронет» отметили, что это позволит в дальнейшем разработать программы подготовки специалистов авиационного персонала в сфере использования беспилотников.

Наконец, в рамках реализации законодательной «дорожной карты» снято задвоение процедур в части лицензирования и сертификации воздушных перевозок. Документ «Исключение из федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" положений о лицензировании деятельности по осуществлению перевозок воздушным транспортом пассажиров и грузов» упростит жизнь коммерческим воздушным перевозчикам, поскольку по новым правилам для ведения профессиональной деятельности они не обязаны получать и сертификат, и лицензию — достаточно только сертификата.

В 2020 году работа по снятию нормативно-правовых барьеров рынка «Аэронет» будет вестись в трех направлениях, рассказал соруководитель одноименной рабочей группы Сергей Жуков. «Есть несколько условий, которые должны быть соблюдены в комплексе, чтобы наши беспилотники летали. Они касаются организации авиаработ, использования воздушного пространства, изменений в части сертификации техники и организации воздушного пространства. Эти направления станут приоритетными с точки зрения правового регулирования в следующем году»,— отметил эксперт.

Исключительные права на технологии будущего

Участники «Нейронета» добились возможности использовать автоматические дефибрилляторы людям без медицинского образования Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года рабочая группа «Нейронет» в ходе реализации законодательной «дорожной карты» предложила два решения, одно из которых позволит разработчикам защитить свои исключительные и интеллектуальные права на технологии будущего, а второе — использовать автоматические дефибрилляторы людям без медицинского образования. И если первый пункт больше полезен для бизнеса, то второй позволит спасать жизни людей в ситуациях, когда поблизости нет медперсонала, а человека с сердечным приступом нужно срочно спасти.

Первые изменения связаны с особенностями патентования разработок, в частности законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс, в результате которых Роспатент может получить полномочия самостоятельно отменить патент, который был зарегистрирован с нарушениями. «В последние годы отмечается снижение патентной активности в стране. В Роспатент поступает ежегодно около 200 тыс. заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, хотя в предыдущие годы это число было больше. Это связано в том числе с отсутствием понимания у изобретателей значимости получения патентной охраны»,— отметил исполнительный директор Отраслевого союза «Нейронет» Александр Семенов.

Роспатент сможет в короткие сроки отменять патенты, которые были зарегистрированы с нарушениями. Это упростит жизнь правообладателям. Сегодня для того, чтобы отменить ложный патент, правообладатель, чьи права нарушаются, должен оформить и направить заявление в Роспатент. Предлагаемые изменения дадут право Роспатенту отменять ложные патенты без заявления правообладателя, который вынужден тратить свое время на подачу заявления. Главная цель законопроекта — совершенствование правового регулирования в сфере патентования. «Компетенция Роспатента не оставляет сомнений, что служба сможет самостоятельно разобраться с проблемными патентами. В конечном итоге мы ожидаем увеличение патентной активности, рост интереса к российскому рынку высоких технологий и увеличению инвестиций»,— отмечает Александр Семенов.

Принятый в первом чтении депутатами Госдумы и подготовленный при участии рабочей группы «Нейронет» законопроект об организации паллиативной медпомощи поможет спасать жизни людей в ситуациях, когда поблизости нет медперсонала. Документ предусматривает размещение автоматических наружных дефибрилляторов в общественных местах. Пользование такими приборами не требует специальной подготовки. Дефибриллятор сам делает кардиограмму и рассчитывает мощность разряда, но только в том случае, если произошла остановка сердца.

«В настоящее время еще несколько проектов находится на разных этапах согласования и доработки. Например, внедрение систем мониторинга состояния водителя общественного транспорта будет способствовать увеличению безопасности дорожного движения, в том числе снизит риск засыпания водителя за рулем. Мероприятия, связанные с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, позволят улучшить качество помощи этим людям за счет учета индивидуальных потребностей и мнения самих инвалидов»,— отметил руководитель рабочей группы по законодательству «Нейронет» Владимир Конышев.

Беспилотникам дали зеленый свет

В ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Испытания начались с декабря того же года, в них на сегодня принимают участие несколько десятков высокоавтоматизированных транспортных средств, а число регионов может расшириться. Документ стал итогом работы нормативной «дорожной карты» «Автонет», утвержденной в марте прошлого года.

Рабочей группе «Автонета» совместно с Минпромторгом удалось в кратчайшие сроки сформировать нормативную правовую базу для обеспечения возможности опытной эксплуатации беспилотников на дорогах. К непосредственному тестированию уже приступил «Яндекс», автомобили к декабрю текущего года преодолели более 1 млн км по дорогам общего пользования в Москве и Татарстане.

О планах присоединиться к опытной эксплуатации заявили еще несколько компаний и институтов. Это «КБ Аврора», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, университет «Иннополис», Научно-конструкторское бюро вычислительных систем и КамАЗ, НПО «Старлайн» и другие.

Для упрощения процедуры присоединения других участников к эксперименту рабочей группой «Автонета» и Минпромторгом подготовлен и уже внесен в правительство проект изменений в ноябрьское постановление. Документ также предусматривает расширение территории проведения эксперимента, например, до десяти регионов. Предполагается, что беспилотники помимо Москвы и Татарстана можно будет тестировать в Санкт-Петербурге, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской и Самарской областях, а также в Чувашии и Краснодарском крае.

«Инициированный рынком "Автонет" и Минпромторгом механизм тестирования высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования будет способствовать реализации плана мероприятий "Автонет" и достижению целей Национальной технологической инициативы,— отметил пресс-секретарь рабочей группы "Автонет" Ярослав Федосеев,— создаст условия для развития передовых российских технологий в области автономного транспорта и, как следствие, повышения конкурентоспособности российских компаний на международных рынках. И, конечно, позволит отработать практические вопросы, связанные с внедрением вышеуказанных технологий в повседневную жизнь».

Фабрики будущего: как «умнеет» производство в России

В 2019 году по инициативе и при участии рабочей группы «Технет» в рамках реализации нормативной «дорожной карты» рынка были разработаны национальные стандарты, определяющие требования к учету, хранению и обмену цифровой проектно-конструкторской и эксплуатационной документацией, также разработаны требования к виртуальным испытаниям продукции по предложению отраслевого сообщества, объединенного Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы».

Настоящим прорывом в разработке новых технологий стала реализация одной из инициатив, заявленных в законодательной «дорожной карте» и ставшей «Перспективным планом по вопросам стандартизации в области передовых производственных технологий на период 2018–2025 годов», который был утвержден в феврале 2019 года Минпромторгом и Росстандартом.

План предусматривает разработку свыше 70 нормативно-технических документов, регулирующих сквозные технологии современной цифровой промышленности. Среди них — интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, а также стандарты кибер-физических систем и умного производства. Разработка стандартов позволит снять технические барьеры при внедрении передовых производственных технологий на территории России, а также повысить конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции.

«Данный план непосредственно соотносится с "большой дорожной картой" "Технет", поскольку внедрение и рыночное освоение любых технологических продуктов происходит на основе действующих документов по стандартизации (в том числе национальных стандартов),— отметил руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства рынка "Технет", вице-президент по стратегии и связям с индустрией Сколовского института науки и технологий Алексей Пономарев.— Без принятия соответствующих национальных стандартов многие новые передовые производственные технологии просто не могут быть допущены на рынок либо не могут применяться эффективно».

Ксения Ильинская