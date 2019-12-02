Точечная работа с лидерами

Cеть «Точек кипения» — пространств коллективной работы для технологических инноваторов — за 2019 год выросла в четыре раза: сейчас в России насчитывается 84 «Точки». Сеть продолжает развиваться не только количественно, но и качественно: на базе городских и университетских площадок возникают новые форматы и инструменты развития, помогающие сформировать сообщество технологических оптимистов, объединенных коллективной базой знаний и общей повесткой.

Формат удобного коворкинга на базе цифровой платформы Leader-ID для работы над проектами будущего был разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ). Первая «Точка кипения» появилась в Москве в 2013 году, а после запуска площадок в Санкт-Петербурге и Иваново в 2016–2017 годах проект приобрел статус сетевого. С 2019 года держателем некоммерческой франшизы и товарного знака «Точка кипения» выступает АНО «Платформа НТИ», учрежденная АСИ и Минобрнауки.

Пространство «Точка кипения» в Казани Фото: Предоставлено НТИ

В основе концепции «Точек» лежит объединение физических пространств и цифровых сервисов, формирование центра притяжения для действующих и потенциальных участников экосистемы НТИ. Изначальным форматом «Точки» была городская, предназначенная для формирования и сгущения территориальных сообществ и формирования повестки социально-экономического развития города и региона, однако с развитием сети стали возникать дополнительные форматы. Сейчас в нее входят 29 городских, 54 университетские и одна технологическая «Точка», но в «Платформе НТИ» рассчитывают на дальнейший количественный и качественный рост: в 2020 году число новых площадок должно достигнуть 100.

Планируется запустить и новые форматы. Наиболее ожидаемый — формат международных «Точек». По задумке зарубежные площадки должны стать «окном в Европу» (и не только) и обеспечить инфраструктуру для вывода российских компаний на международные рынки. Несмотря на дифференциацию форматов работы сети, ее единство удается сохранить благодаря цифровым сервисам платформы Leader-ID — сейчас в ней зарегистрировано более 800 тыс. профилей пользователей, по каждому из которых собирается цифровой след. Leader-ID — цифровая среда «Точек кипения», библиотека мероприятий и активностей. За семь лет при поддержке платформы организаторы провели 35 тыс. мероприятий, посвященных образованию, технологиям, предпринимательству, профессиональному росту, волонтерству, и каждый день появляются новые темы для обсуждения. 40% пользователей приходят на платформу, чтобы организовать мероприятие или стать его участником.

Экосистема Leader-ID строится вокруг человека. Посетитель «Точки кипения» получает оперативную поддержку через чат-бот и навигацию по сервисам «Точки». Тем, у кого есть идея или проект на ранней стадии развития, Leader-ID предлагает сервис поиска участников по интересам и сервис подбора рекомендаций по экспертам, мероприятиям и схожим проектам. Для тех, кто хочет капитализировать свою профессиональную репутацию, разработан сервис получения статуса эксперта. Все эти сервисы направлены на кратное увеличение количества пользователей и изменение роли системы для других участников, занимающихся цифровым и технологическим развитием.

Софья Володина