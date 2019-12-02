Технологические компании подводят к глобальной конкуренции

Национальная технологическая инициатива стала первой масштабной программой по поддержке рынков прорывных технологий в России, в ее рамках 51 проект получил финансовую поддержку, были разработаны и инструменты нефинансовой поддержки. Однако теперь все более актуальным становится вопрос формирования единой экосистемы из институтов развития и ключевых участников, что позволило бы российским компаниям активнее конкурировать и на внешних рынках.

Решение о запуске Национальной технологической инициативы было принято еще в 2015 году: новый механизм должен был дать поддержку прорывным проектам, способным обеспечить глобальное лидерство российских компаний на только зарождающихся рынках — нетах. К их числу отнесли: «Автонет», «Аэронет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет», «Энерджинет» и «Технет». По этим рынкам были сформированы «дорожные карты» — документы, содержащие обоснование перспективности конкретного сегмента, возможности по его развитию и препятствия для появления компаний и продуктов, способных завоевать мирового потребителя.

Ключевым конструктивным элементом НТИ помимо рынков будущего стали сквозные технологии — технологии, создающие наиболее ощутимые трансформационные эффекты при переходе к большинству рынков будущего и позволяющие создавать долгосрочные конкурентные преимущества для компаний НТИ. К таким технологиям, например, относятся технологии искусственного интеллекта, беспроводной связи, новых источников энергии и многие другие.

С целью решения задач устранения технологических барьеров и кадрового обеспечения НТИ по направлениям каждой сквозной технологии были созданы новые организационные инструменты, такие как центры компетенций на базе университетов и исследовательских организаций, инфраструктурные центры по каждому из рынков, а также такие структуры, как «Платформа НТИ», «Университет 20.35».

В текущем году были утверждены и «дорожные карты» по сквозным технологиям в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Они охватывают семь ключевых направлений: технологии виртуальной и дополненной реальностей, нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорику, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи. На всю программу предусмотрено 1,6 трлн руб. до 2024 года, что должно дать увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

По пяти направлениям правительство заключило с госкомпаниями соглашения о намерениях по развитию отдельных высокотехнологичных направлений, целями которых является создание коммерциализируемых продуктовых решений в ходе развития сквозных технологий.

Так, Сбербанк возглавил направление искусственного интеллекта, «Ростех» — развитие квантовых сенсоров, распределенных реестров и сетей связи для интернета вещей, «Росатом» — квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, а РЖД — квантовые коммуникации. Также подписано трехстороннее соглашение с «Ростехом» и «Ростелекомом» по направлению «Беспроводная связь нового поколения».

«У нас потенциальных "единорогов" гораздо больше, чем кажется. Но их росту мешает недостаточный аппетит к риску. В обычном бизнесе ты покупаешь дешево и продаешь дорого. В венчурном бизнесе, чтобы продать дорого, надо купить дорого»,— отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. При этом, по его словам, чтобы решать серьезные технологические задачи, нужны серьезные средства: «если у вас нет компании, которая может инвестировать вдолгую, никаких средств государства не хватит. Государство может помочь один раз, а потом они закончатся. У нас может быть 35 прекрасных компаний, которые делают беспилотники, но, чтобы вывести на тестирование 100 машин, нужно быть уже «Яндексом». Поэтому нам все равно понадобятся крупные технологические компании, которые умеют в это инвестировать. Вопрос в том, будут ли это новые компании или же это будут структурные подразделения существующих компаний». «Проблема в том, что мы не можем позволить себе дожидаться, пока у нас 100 "Яндексов" родятся естественным путем, у нас для этого слишком маленький рынок»,— пояснил Дмитрий Песков.

Поэтому все более важным становится выведение новых разработок на глобальные рынки. Пока компании зачастую сталкиваются как с нехваткой компетенций, так и с трудностями в поисках партнеров на зарубежных рынках. Глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко отметил и другую проблему. «Мы, с одной стороны, довольно много говорим об экспорте и выходе наших компаний на глобальные рынки, с другой — настойчиво утверждаем, что компании должны оставаться российскими. Если говорить о технологических решениях и платформах, так не происходит. Выходя на большие внешние рынки, вы сталкиваетесь с необходимостью привлечения иностранных инвестиций,— заметил Александр Повалко.— Неизбежно вы начинаете делиться с партнерами. При выходе на глобальные рынки внешние инвестиции неизбежны по крайней мере для средних компаний стоимостью до $1 млрд. Этого не надо бояться».

По словам Олега Теплова, генерального директора VEB Ventures (венчурная дочка ВЭБ.РФ), в России уже построена инфраструктура для создания и развития стартапов, есть институты развития, есть РЭЦ, который помогает в продвижении товаров и услуг на внешние рынки. При этом он напомнил, что национальный лидер — это не всегда крупный игрок, но это всегда компания, которая либо занимает место на глобальном рынке, либо создает новый рынок и занимает на нем позицию «единорога». «Как показывает практика, российский технологический рынок не позволяет быстро встать на ноги. Надо рассчитывать на мировой рынок»,— добавил Олег Теплов.

Новым инструментом, стимулирующим появление значительного числа перспективных проектов, должен стать Национальный сетевой акселератор технологических стартапов (НСА) — под это аббревиатурой пока скрывается идея координации действий технологических компаний, институтов развития, региональных управленческих команд, акселераторов, бизнес-инкубаторов, вузов и других участников экосистемы технологического развития на одной площадке.

Разработать общую для всех модель взаимодействия должны участники интенсива «Зимний остров», а в более широком ключе проблему гармонизации мер поддержки обсудят также участники форума «Глобальное технологическое лидерство», организованного «Платформой НТИ» и РВК. Предполагается, что акселератор станет «точкой сборки интересов и ресурсов заказчика и сервисов одного из потенциальных исполнителей или их консорциума», в которой акселерационные сервисы будут представлены в виде измеримых эффектов (качественных и количественных), которые заказчик на акселерацию поставил в виде задачи, оплатил и получил, а исполнитель предоставил.

«Вокруг АСИ за восемь лет работы собрался широкий круг дочерних и партнерских структур. Вместе с тем экосистема агентства только формируется, и мы бы хотели, чтобы она была эффективной и полезной для государства и ее участников,— отметил заместитель генерального директора—сетевой директор АСИ Георгий Белозеров.— Важна синергия в деятельности экспертной и партнерской сетей АСИ, построенных вокруг сервисов агентства».

По его словам, главная задача — запустить совместную работу элементов экосистемы. Уже есть, к примеру, сеть «Точек кипения», которые можно использовать как инфраструктуру для офлайн-части акселерации, так что сетевой акселератор — это не новая организационная структура, это объединение участников с разными сервисами. Предполагается, что заказчик на тот или иной продукт может из разных сервисов собрать цепочку от идеи до выведения на рынок конкретного продукта. Потенциальными заказчиками, в частности, могут стать госкомпании, отвечающие за развитие сквозных технологий.

Помимо этого на интенсиве должно быть запущено сообщество образовательных стартапов EduNet. В рамках же экспортного трека пройдет акселерационная программа подготовки технологических компаний к выходу на глобальные рынки Go Global.

Татьяна Едовина