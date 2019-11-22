Россияне заиграли по-новому

Расходы россиян на видеоигры в 2019 году сделали резкий рывок, подсчитали в компаниях Superdata и Wargaming. По итогам года объем рынка вырастет сразу на $1 млрд — до $2,7 млрд. Международные игровые издатели могут добиться успеха на рынке, если будут учитывать местные особенности, включая госрегулирование интернета и любовь пользователей к скидкам, предупреждают аналитики.

Доходы от компьютерных, консольных и мобильных игр в России по итогам 2019 года вырастут на 57%, до $2,7 млрд, прогнозируют в совместном исследовании аналитики агентства Superdata (входит в Nielsen) и белорусской компании Wargaming (наиболее известна проектом World of Tanks). Таким образом, Россия выйдет на третью строчку по величине рынка в Европе, опередив Францию и уступив только Великобритании и Германии.

Эти оценки более оптимистичны, чем у компании Newzoo, прогнозировавшей объем российского рынка по итогам 2019 года лишь на уровне $1,8 млрд (см. “Ъ” от 4 июля). По данным Superdata и Wargaming, в последние годы рост рынка в России не превышал 15%, а взрывной рост именно в 2019-м они объясняют бурным развитием сегмента мобильных игр.

Почти половина доходов рынка в России (45%) приходится на долю игр free-to-play (без обязательных платежей, но, как правило, со встроенными покупками) на персональных компьютерах (ПК).

Этим российский рынок резко отличается от европейского, где на долю этого сегмента приходится лишь 20% дохода. Компьютеры в целом остаются самой популярной игровой платформой в России, с 79 млн активных пользователей в месяц в 2018 году и ростом на 3% в 2019-м. Продолжит расти и доля мобильных игроков, а рынок консолей сохранит относительно небольшую аудиторию, что обусловлено нехваткой там высококачественных и эксклюзивных, но при этом бесплатных игр.

У рынка стран СНГ, включая российский, есть ряд и других отличительных черт, которые стоит учитывать международным издателям, указывают авторы исследования. Игроки этого региона предпочитают покупать дешевые наборы внутриигровой валюты или контента и в целом платят меньше, чем игроки других регионов. В отличие от других рынков, в СНГ игроки также ожидают, что издатели будут предлагать большие внутриигровые скидки, а также «разыгрывать различный внутриигровой контент, приуроченный к таким региональным праздникам, как День Победы, православное Рождество и День России», отмечает глава подразделения Live Ops по СНГ Wargaming Александр Богомольский.

Россия и СНГ — привлекательный рынок для международных издателей, но чтобы добиться здесь успеха, надо учитывать предпочтения игроков и «потенциальные угрозы, такие как вмешательство государства в регулирование интернета», резюмируют авторы исследования.

Отечественные игроки платят в среднем меньше западных, но при этом в мобильном сегменте стоимость покупки на игрока не намного ниже, отмечает управляющий партнер DatCroft Games Константин Сахнов. По его мнению, до падения курса рубля российский рынок игр был значимой частью мирового, сейчас же можно говорить, что «он отыгрывал потери и продолжает расти, в том числе за счет мобильного сегмента». Для сегмента консолей роста ожидать не стоит, даже несмотря на «сильное» присутствие на российском рынке Sony, так как одним из ключевых факторов для игрока остается цена устройства, соглашается господин Сахнов.

Рынок ПК действительно имеет сильные позиции, но аудитория мобильных игр растет огромными темпами, о чем свидетельствует выросшая за два года на 50% доля времени, которое им посвящают пользователи, указывает глава MY.Games (входит в Mail.ru Group) Василий Магурян. Он также ссылается на финансовые результаты MY.Games: по результатам третьего квартала 2019 года доля мобильных проектов увеличилась до 62% от общего объема выручки. В качестве примера интереса международных игровых издательств к рынку господин Магурян приводит сотрудничество MY.Games с одним из крупнейших китайских разработчиков iDreamSky и корейским Smilegate RPG.

Дмитрий Шестоперов