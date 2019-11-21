Депутаты Ямала приняли бездефицитный бюджет на три года

В четверг на заседании депутаты заксобрания Ямала приняли в окончательном чтении бездефицитный бюджет региона на 2020 и плановые 2021 и 2022 годы. Впервые прогнозируемый объем доходов и расходов консолидированного бюджета на среднесрочный период утвержден в сумме 799 млрд руб., в том числе на 2020 год – 265 млрд руб., что на 37% выше уровня 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Окружной бюджет в среднесрочном периоде составит 736 млрд руб., в том числе на 2020 год — 245 млрд руб., что на 40% выше уровня 2019 года. Расходы на нацпроекты в среднесрочном периоде составят 146 млрд руб., в том числе в 2020 году — 55 млрд руб., что в два раза выше уровня 2019 года. Кроме того, в бюджете предусмотрены 5 млрд руб. на совершенствование оплаты труда работников, не попавших под реализацию указов президента. Госдолг округа к 1 января 2023 года будет почти полностью погашен и составит менее 1 млрд руб., или 0,4%.

«Наши безусловные приоритеты — строительство жилья и социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования, повышение доступности авиаперевозок. Мы смотрим вперед и реализуем национальные проекты, которые рассчитаны сразу на несколько лет. Важно, чтобы в основе лежала твердая финансовая база. Трехлетний бездефицитный бюджет — гарантия того, что все запланированное будет сделано», — отметил губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания.