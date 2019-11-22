Пилот расплатился за авиакатастрофу

В Красноярском крае суд прекратил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т «Красавиа» на архипелаге Северная Земля зимой 2018 года. Согласно выводам экспертов Межгосударственного авиакомитета (МАК), во время снижения из-за снежного вихря командир экипажа потерял ориентацию в пространстве, в результате воздушное судно рухнуло, получив серьезные повреждения — у него оказались сломаны кабина, несущий и хвостовой винты. Пилот, который полностью признал вину и выплатил «Красавиа» сумму причиненного ущерба в размере почти 4 млн руб., вместо судимости получил штраф 200 тыс. руб.



В суде заполярного поселка Диксон завершилось рассмотрение уголовного дела по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т (RA-22793), принадлежащего авиакомпании «Красавиа». Инцидент, который разбирался в суде, произошел 24 февраля 2018 года на архипелаге Северная Земля. Вертолет, летевший с острова Средний на мыс Арктический, совершил жесткую посадку и завалился набок. Медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров. Серьезные повреждения получило воздушное судно: у вертолета, который был выпущен улан-удэнским авиазаводом в 1983 году, была разрушена кабина, сломаны лопасти несущего и хвостового винтов, искорежена хвостовая балка. На борту вертолета находились два десятка бочек с авиатопливом емкостью 200 л каждая, и в случае пожара или взрыва послед­ствия могли быть совсем другого масштаба, считают специалисты.

Комиссия МАК установила, что при снижении вертолет попал в мощный снежный вихрь. Это дезориентировало пилота в пространстве, что и привело к жесткому приземлению.

Пилоту, налетавшему почти 15 тыс. часов, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР инкриминировало ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Как указывается в отчете МАК, авиапроисшествие стало следствием сочетания следующих факторов: посадки с превышением максимально допустимой массы воздушного судна и неспособности экипажа перейти на пилотирование по приборам и выполнить уход на второй круг при попадании в снежный вихрь.

В дальнейшем к обвинению добавилась еще одна статья УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч. 1 ст. 238). По версии следствия, чтобы уменьшить число рейсов, авиатор загрузил вертолет больше положенного: вместо 10 бочек с керосином, как указано в документации на полет, перевозил вдвое больше. Этим, по мнению следствия, он подвергал опасности жизнь и здоровье пассажиров.

Как рассказала „Ъ“ официальный представитель следственного управления Наталия Чернакова, пилот согласился с предъявленным обвинением и возместил «Красавиа» ущерб — выплатил авиаперевозчику 3,88 млн руб. Также летчик заявил прошение о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Такой порядок предусмотрен только по делам небольшой тяжести. Ходатайство о закрытии дела поддержал Диксонский райсуд Красноярского края, назначив летчику штраф в размере 200 тыс. руб. У авиатора есть месяц на его оплату.

Константин Воронов