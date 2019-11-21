Сотрудник фонда капремонта Свердловской области подозревается в вымогательстве взятки

В Первоуральске (Свердловская область) возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста Западного территориального отдела регионального Фонда содействия капитальному ремонту, сообщает пресс-служба регионального СКР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п.«б»,«г» ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа). Максимальная санкция по статье — девять лет колонии со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, зная, что без подписанных актов выполненных работ генподрядчик не сможет получить деньги и перечислить их субподрядчику, вынудил передать ему (подозреваемому) 150 тыс. руб. Генподрядчик работал на двух объектах Первоуральска. Днем 18 ноября 2019 года главный специалист фонда был задержан с поличным.

По делу допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие служебная и финансовая документация. Подозреваемый написал явку с повинной, где изложил обстоятельства совершенного преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.