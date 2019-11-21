Экс-главу УМВД по Тюменской области проверяют на причастность к делу о вымогательстве 85 млн рублей В действиях Юрия Алтынова ищут признаки коррупции

В ГУ МВД по Тюменской области в четверг, 21 ноября, прошли обыски. Как сообщает источник “Ъ-Урал”, следователи и сотрудники ФСБ по региону проверяют деятельность бывшего главного полицейского региона Юрия Алтынова на предмет коррупции. Напомним, 4 ноября он был освобожден от должности указом президента.

По данным “Ъ-Урал”, его проверяют на факты коррупции по делу замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции Дмитрия Габова и экс-главы филиала паспортно-визового центра МВД Валерия Калалба. Их обвиняют в вымогательстве у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова 85 млн руб.

Ранее тюменские СМИ сообщали, что в рамках этого дела был опрошен и Юрий Алтынов, но тогда его причастность к преступлению установлена не была. Сейчас, утверждают собеседники “Ъ-Урал” в силовых структурах, идет сбор доказательств связи господина Алтынова с делом.

Юрий Алтынов родился 1 марта 1964 года в селе Гусарка Куйбышевского района Запорожской области УССР. В 1986 году, после окончания Красноярской средней специальной школы МВД СССР, поступил на службу в уголовный розыск Центрального РОВД Красноярска на должность оперуполномоченного. С 1986 по 2001 год работал в уголовном розыске УВД Красноярска. В августе 2008 года назначен на должность начальника управления уголовного розыска ГУВД по Красноярскому краю. В мае 2011 года стал заместителем начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю а в июле 2014 года назначен главой УМВД по Тюменской области. Отмечен госнаградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными.

Татьяна Дрогаева