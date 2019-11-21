Строительство ледовой арены на Стрелке подорожало почти в два раза

Стоимость строительства ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде увеличилась от первоначальной в 1,8 раза и теперь оценивается в 10,8 млрд руб. Об этом стало известно на заседании комитета законодательного собрания области по бюджету и налогам.

Меняется и схема финансирования работ. Если прежде региональные власти рассчитывали получить все 100% средств (около 6 млрд руб.) из федерального бюджета, то теперь доля дотаций составит 76%. Еще 24% (около 2,6 млрд руб.) Нижегородской области предстоит найти самостоятельно. Вице-спикер заксобрания Владислав Егоров пояснил, что в ближайшие три года из федеральной казны региону готовы выделить только 1,5 млрд руб.

Подробнее о строительстве арены – в материале “Ъ-Приволжье” «Либо на Стрелке, либо нигде».

Андрей Репин