В Тюменской области планируется создать два кластера с компаниями «Газпром нефть» и СИБУР

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил создать в регионе два экономических кластера. «Речь идет о межрегиональном нефтепромышленном и региональном нефтехимическом кластерах под эгидой компаний “Газпром нефть” и СИБУР. Нужно сделать все зависящее от нас для их разработки», — пояснил в своем послании губернатор.

Он отметил, что в регионе также планируется создать кластер креативных и творческих индустрий, разработку которого господин Моор собирается взять на «особый контроль».

Губернатор также сообщил, что в Тюменской области наблюдается снижение инвестиционного потока из-за завершения строительства «Запсибнефтехима» (проект СИБУРа в Тобольске), который в прошлом году дал более 40% всего объема привлеченных инвестиций. «С одной стороны, мы получили работающее предприятие, которое стало локомотивом нашей экономики. С другой — это серьезный вызов повторить этот успех», — пояснил господин Моор, поручив до 1 апреля 2020 года разработать новую программу инвестиционного развития региона. При этом губернатор попросил обратить внимание «не внешним, а внутренним, региональным источникам капиталовложений».

Сегодня губернатор Александр Моор обратился с ежегодным посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. На тридцать пятом заседании Тюменской областной думы шестого созыва присутствовали политики, почетные граждане, представители деловых кругов, здравоохранения, образования, науки, культуры, местного самоуправления, общественности.

Дарья Соколова