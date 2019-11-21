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Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

В 2020 году в Тюменской области осветят все пешеходные переходы

До конца 2020 года в Тюменской области планируется осветить, разметить и оборудовать все пешеходные переходы во всех населенных пунктах. Об этом сегодня в своем ежегодном послании региональному парламенту и жителям Тюменской области сообщил губернатор Александр Моор.

«В этом году мы развивали дорожную сеть, построили долгожданную тюменскую кольцевую автодорогу (ТКАД). В следующем году необходимо уделить внимание пешеходам. В рамках благоустройства местных дорог мы должны осветить, разметить и оборудовать все пешеходные переходы на дорогах всех муниципалитетов региона», — рассказал господин Моор. Он также предупредил, что вопрос находится на его личном контроле.

Ранее в правительстве сообщали, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировали более 500 км дорог. На все работы было предусмотрено около 6 млрд руб., 13% от суммы поступило из федерального бюджета.

Сегодня губернатор Александр Моор обратился с ежегодным посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. На тридцать пятом заседании Тюменской областной думы шестого созыва присутствовали политики, почетные граждане, представители деловых кругов, здравоохранения, образования, науки, культуры, местного самоуправления, общественности.

Дарья Соколова


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