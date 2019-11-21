В УрФУ не могут наладить оборудование циклотронного центра ядерной медицины

В циклотронном комплексе, который был создан на базе Уральского федерального университета (УрФУ), все еще продолжаются пуско-наладочные работы. Об этом на заседании регионального правительства сообщил главврач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев. По его словам, окончательные сроки выполнения работ неизвестны.

«В данном технологическом цикле используется оборудование нескольких производителей. Очень сложно их координировать и прогнозировать успешность работ по запуску оборудования»,— пояснил господин Елишев. Он отметил, что в 2019 году комплекс получил тестовый пучок, но помимо него в самом циклотроне необходимо наладить работу блоков для радиохимического цикла. «У оборудования уже нет гарантийной поддержки от производителей, поэтому сложно рассчитывать не только на финансовую емкость, но и календарный график по запуску циклотронного комплекса. Но он станет очень хорошим дополнением для поддержания в области производства радиофармацевтических препаратов»,— заверил главврач.

Кроме того, к концу 2022 года на базе свердловского онкологического диспансера также планируется создание циклотронного комплекса для производства радионуклидных фармацевтических препаратов. Господин Елишев уточнил, что строительство начнется с 2020 года.

Анастасия Реутова