В СКР подтвердили возбуждение уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный

Управление СКР по Амурской области официально объявило о возбуждении двух уголовных дел в о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный, сообщает пресс-служба ведомства. Дела открыты по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ”, речь идет о махинациях более чем на 250 млн руб. , которые удалось выявить во время строительства стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». В связи с этим в ООО «ПСО “Казань”» провели обыски и изъяли финансово-хозяйственную документацию.

По данным следствия, с ноября прошлого года по май 2019-го руководство одного из предприятий, которое занимается строительством космодрома, предоставило в управление федерального казначейства по Татарстану сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись. Кроме того, были предоставлены подложные финансово-хозяйственные документы, на основании которых ведомство перевело свыше 240 млн руб.

В данный момент следователи собирают и закрепляют доказательства по возбужденным уголовным делам, уточнили в ведомстве.

Напомним, что ПСО «Казань» выступает подрядчиком второй очереди строительства космодрома Восточный.

"Ъ-Казань"