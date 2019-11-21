На международном рынке есть спрос на Россию

Последние несколько лет у развивающихся стран при реализации инфраструктурных проектов есть потребность в новом партнере — на замену Китаю и США. Долгое время роль самого влиятельного игрока на этом рынке занимали США, участвуя в проектах на условиях, больше похожих на подчинение слабого, чем сотрудничество равноправных. Китай, в свою очередь, активно реализует крупнейшие инфраструктурные проекты в Африке, Азии, инвестирует в создание ж/д и дорожной инфраструктуры, строительство электростанций, аэропортов — причем силами китайских компаний. Поднебесная начинала как более дипломатичный партнер, чем США, однако все закончилось той же политикой «долговой ловушки» (debt-trap diplomacy). Развивающиеся страны немного устали и от Китая.



Если разобраться в деталях, то условия международных институтов, таких как МВФ, ЕБРР, немецкий GIZ и прочих, не являются льготными и комфортными, особенно с точки зрения самостоятельного выбора дальнейшего пути развития для стран-заемщиков. При сформировавшейся долговой и «партнерской нагрузке» выпутаться из их ковенант, требования и ограничений практически невозможно. Поддержка таких институтов оборачивается колеей, по которой приходится ехать только туда, куда она уже проложена

Мощное возвращение России на геополитическую арену повлекло за собой стремительный рост интереса к сотрудничеству со стороны Африки и Азии, и смещение фокуса с Китая и США в отношении реализации инфраструктурных проектов и привлечения капитала. Со времен Советского союза Россия активно не участвовала в реализации инфраструктурных проектов и организации финансирования под эти проекты за рубежом, сменились поколения, и экспертиза частично была утеряна, тем не менее, теперь у страны есть все инструменты и поддержка для успеха на этих рынках.

Несмотря на то, что Россия делает пока первые шаги и институты развития работают недостаточно эффективно, уже сейчас есть и необходимые бюджеты и инструментарий. Даже процентная ставка, которая раньше была проблемой для иностранного кредитования, уже конкурентоспособна для развивающихся стран. Так, например, ЕАБР может привлекать деньги (а значит и кредитовать) дешевле, чем Российская федерация, так как является межгосударственным банком и имеет кредитный рейтинг выше РФ. Другой пример, «Росэксимбанк» в рамках поддержки российского экспорта может кредитовать по ставке 1,5-2% в USD.

Ограничителями для экспортного роста являются не российские технологии — во многих сегментах России есть, что предложить, точно не хуже и часто дешевле, чем у конкурентов. К сожалению, не всегда гибко работают финансовые институты, а самое главное — почти не осталось специалистов с опытом руководства и успешного завершения именно международных инфраструктурных проектов

Даже если Россию привлекают в качестве второго или третьего участника тендера/ проекта (не в качестве фронт-раннера) — это возможность зацепиться, пройти дальше и побеждать. А в ряде проектов можно и нужно занимать место лидера.

EEC — это надежный партнер в широком спектре отраслей, который развернул свою деятельность во многих странах (Южной и Восточной Европе, России, СНГ и Африке). EEC выполняет сложные проекты в различных сферах: транспорт, энергия, инфраструктура, авиация.

Ильин Александр Константинович EEC компания (https://www.eec.works/)