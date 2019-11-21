На Ямале разработают программу по сохранению лежбища тысячи моржей

На Ямале разработают трехлетнюю программу комплексного изучения моржей для сохранения уникального лежбища в регионе. Программа будет включать в себя исследования, которые ответят на один из главных вопросов, волнующих ученых: к какой популяции принадлежат вышедшие на берег морские млекопитающие, сообщает пресс-служба губернатора Ямала

В октябре этого года на северо-западном берегу полуострова Ямал было обнаружено более тысячи особей моржей. Такое скопление животных в округе до сих пор не регистрировалось. При поддержке губернатора Дмитрия Артюхова был организован вылет ученых на место лежбища, где специалисты провели учет морских млекопитающих и пометили передатчиками двух особей.

Над программой работают ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (Лабытнанги) и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» (Москва).

«Животные, которых мы пометили на Ямале, ведут себя не так как все остальные. Обычно моржи находятся на лежбище два-три дня, потом уплывают на новое место. Но на побережье Байдарацкой губы им, видимо, было настолько хорошо, что они не уходили. Держались на глубинах не более 20 м, освоили около 200 км берега», — рассказал генеральный директора научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов. Одной из вероятных причин, по которой такое большое количество особей приплыло на Ямал, называют хорошую кормовую базу.

Следующим летом ученые планируют установить на побережьеь фотоловушки. Вторая экспедиция состоится уже осенью в период отдыха животных на лежбище. Будет проведен пересчет животных, отбор биологических проб и другие полевые исследования.