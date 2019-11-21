Выдача медсправок свердловским водителям может затянуться на несколько недель

С 22 ноября в России вступит в силу приказ Минздрава, который меняет порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей. Теперь помимо обследования врачом психиатром-наркологом будет проводиться исследование мочи на наличие психоактивных веществ, таких как опиаты, амфетамин, каннабиноиды, метадон, кокаин и барбитураты, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови с целью выявления маркера хронического алкоголизма.

В Свердловской области процедуру анализа на CDT проводит только Областная наркологическая больница, сообщает департамент информполитики области. Главный врач ОНБ Антон Поддубный рассказал, что больница ведет работу по заключению договоров с другими медучреждениями, чтобы лаборатория ОНБ могла принимать биологические материалы для проведения исследований.

В связи с тем, что обследования будут проводиться в расширенном объеме, будет увеличено и время прохождения процедуры. Наркологи просят водителей, которые впервые получают или меняют права заранее обращаться за медзаключениями, сроки их готовности с 22 ноября могут занимать до нескольких недель.

Стоимость справки для водителей с завтрашнего дня может вырасти до 7 тыс. руб. Сейчас составляет около 2 тыс. руб. Это все привело к тому, что в Екатеринбурге водители выстроились в огромные очереди в медучреждения города, чтобы успеть сделать справки по старым правилам.