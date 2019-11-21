В 2019 году свердловчане набрали автокредитов на 19 млрд рублей

Объем автокредитования в Свердловской области по итогам января-октября составил 19,5 млрд руб., говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, получает данные от 4 тыс. кредиторов России). Рост по сравнению с январем-октябрем 2018 года составил 8,2%. Агентство «Автостат» включило Свердловскую область в топ-10 регионов по продажам иномарок в январе-сентябре этого года: за этот период в регионе купили 26,5 тыс. автомобилей.

Общий объем автокредитов в январе-октябре 2019 года в России составил 598,5 млрд руб. (рост на 18,4% к соответствующему периоду прошлого года).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, в 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут существенными темпами. «Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация госпрограмм льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — отметил он.