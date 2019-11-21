Тюменские власти планируют привлечь 25,7 млрд рублей в новые инвестпроекты

До 2030 года в Тюменской области запланирована реализация восьми новых инвестпроектов, говорится в проекте стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Общий объем инвестиций в проекты составит 25,7 млрд руб.

Так, три крупных проекта запланированы в Тюменском районе. Здесь ООО «Научно-производственное предприятие «Союзгазтехнология» займется строительством завода по производству удобрений из технической серы, инвестиции составят 700 млн руб. Срок реализации проекта не указан. ЗАО «Петрохим» вложит 150 млн руб. в строительство комплекса по производству эмульгаторов для интенсификации добычи углеводородов. В 2020 – 2023 годах в Тюменском районе планируют создать парк отдыха и развлечений «Ершов град». На это потребуется 2,2 млрд руб.

В Уватском районе ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс» реализует проект строительство завода по производству фанеры мощностью 108 тыс. куб. м в год . Инвестиции в проект составят более 9 млрд руб. Проект планируется реализовать до конца следующего года.

В Юргинском районе будет построен свинокомплекс на 100 тыс. голов. Проектом занимается ООО СК «Юргинское», инвестиции в проект составляют 1,8 млрд руб. В Ялуторовском районе строится молочная ферма на 1,8 тыс. голов. Инвестор проекта ООО «Партнер-Агро», который вложит в него 1,7 млрд руб. Оба проекта должны быть реализованы до конца этого года.

Строительство онкоцентра в Тюмени обойдется в 9,4 млрд руб. Проект, согласно стратегии, будет полностью реализован к 2021 году. Рядом с аэропортом «Рощино» (входит в холдинг «Новапорт») будет построен гостиничный комплекс. Собственники вложат в него на 700 млн руб.