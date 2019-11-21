Новосибирский губернатор прервал визит в Москву из-за коммунальной аварии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях.

По данным пресс-службы облправительства, отключение теплоснабжения произошло в Северо-Чемском жилмассиве областного центра 19 ноября в 23:47 по местному времени в связи с дефектом на теплотрассе диаметром 500. Позднее был выявлен еще один дефект. В результате без тепла оказались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, поликлиника №13 и девять административных зданий.

Сейчас 31 дом и три детских учреждения подключены к теплоснабжению, говорится в сообщении. В домах, которые пока остаются без тепла, отмечается температура не ниже +10-12°C. По данным Западно-Сибирского УГМС, 21 ноября в Новосибирске температура воздуха около 25°C.

В настоящее время работают три пункта временного размещения на базе школ. На месте аварии продолжает работать оперативный штаб с участием представителей министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, МЧС, Сибирской генерирующей компании и мэрии.

Оксана Павлова