Главные новости к утру 21 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состояние трех возвращенных Россией кораблей будет проанализировано, украинская сторона обязательно обратится к РФ, чтобы вернуть то, чего на них не хватает. Ранее господин Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть три корабля ВМС. О решении вернуть корабли

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Также было утверждено еще 14 кандидатур на связанные с внешней политикой посты. О смене посла

ФБР в прошлом месяце подало запрос на интервью с осведомителем, чья жалоба способствовала началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Агент из офиса ФБР в Вашингтоне связался с адвокатами информатора, чтобы получить добро на опрос их клиента. О процедуре импичмента

Как стало известно “Ъ”, возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». Вчера в рамках расследования были проведены обыски и выемки документов.

О предстоящих 21 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.