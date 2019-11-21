СМИ узнали о желании ФБР опросить информатора по делу об импичменте Трампа

ФБР в прошлом месяце подало запрос на интервью с осведомителем, чья жалоба способствовала началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает AP со ссылкой на источник. Агент из офиса ФБР в Вашингтоне связался с адвокатами информатора, чтобы получить добро на опрос их клиента. Источник агентства дал понять, что информатора не считают целью расследования, а рассматривают как возможного свидетеля. Что конкретно хотело узнать у него ФБР — неясно. Опрос осведомителя не состоялся.

Президент Трамп говорил, что хочет знать имя информатора. Известно, что это — сотрудник ЦРУ.

Дональд Трамп заявил, что имя осведомителя, который обратил внимание властей на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, должно быть раскрыто, поскольку этот человек дал ложную информацию. Президент, не предоставив доказательств, предположил, что разоблачитель может быть виновен в мошенничестве.

30 октября имя информатора обнародовал в издании RealClearInvestigations журналист-расследователь Пол Сперри. По его данным, это Эрик Чарамелла — демократ, эксперт по Украине, работавший с Джо Байденом в бытность того вице-президентом США и Джоном Бреннаном.

О процедуре импичмента читайте в публикации “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».